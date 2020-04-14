СМИ: Миллионы британцев вынуждены выбирать между едой и квартплатой

Платить за жилье или еду - перед таким нелегким выбором сегодня оказывается каждый пятый квартиросъемщик в Британии. Как пишет газета The Guardian со ссылкой на проведенное по ее запросу исследование, кризис, вызванный пандемией коронавируса, сильно ударил в финансовом плане по шестерым из десяти арендаторов жилья Альбиона, каждый четвертый из которых уже вынужден был покинуть свое место жительства.

Британские объединения квартиросъемщиков призвали власти страны на время карантина избавить людей от необходимости платить за жилье. Ведь в группе риска оказываются как минимум 4,5 миллиона семей, которые сегодня снимают квартиры или дома у частных арендодателей. Столько же семей проживают в социальном жилье, квартплату за которое получает государство или муниципалитеты. Еще в конце марта на территории Британии в той или иной форме стали действовать правила, запрещающие выселять арендаторов в период кризиса. К примеру, в Англии и Уэльсе на три месяца отложили еще и рассмотрение тех судебных разбирательств с должниками, которые были поданы до введения карантина. Однако, как утверждают борцы за права квартиросъемщиков, многие арендодатели игнорируют эти правила и угрожают тем, кто снимает у них жилье.

Кроме того, рано или поздно действие этих правил закончится, и тогда арендаторам снова придется платить по счетам. А откуда взять деньги, если во время карантина многие лишились заработка? "Те, кто снимает жилье, нуждаются в защите от выселения, которое грозит им после прекращения действия чрезвычайных мер, а также от начисления долга, который скопится у них за период кризиса", - считает Кэт Райт, активистка из правозащитной организации Acorn UK. Однако пока на все запросы отменить квартплату государство четкого ответа не дает.