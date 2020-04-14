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14.04.2020 15:17
Рубрика: В мире

СМИ: Миллионы британцев вынуждены выбирать между едой и квартплатой

Текст: Диана Ковалева

Платить за жилье или еду - перед таким нелегким выбором сегодня оказывается каждый пятый квартиросъемщик в Британии. Как пишет газета The Guardian со ссылкой на проведенное по ее запросу исследование, кризис, вызванный пандемией коронавируса, сильно ударил в финансовом плане по шестерым из десяти арендаторов жилья Альбиона, каждый четвертый из которых уже вынужден был покинуть свое место жительства.

Фото: AFP/SABEL INFANTES
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Британские объединения квартиросъемщиков призвали власти страны на время карантина избавить людей от необходимости платить за жилье. Ведь в группе риска оказываются как минимум 4,5 миллиона семей, которые сегодня снимают квартиры или дома у частных арендодателей. Столько же семей проживают в социальном жилье, квартплату за которое получает государство или муниципалитеты. Еще в конце марта на территории Британии в той или иной форме стали действовать правила, запрещающие выселять арендаторов в период кризиса. К примеру, в Англии и Уэльсе на три месяца отложили еще и рассмотрение тех судебных разбирательств с должниками, которые были поданы до введения карантина. Однако, как утверждают борцы за права квартиросъемщиков, многие арендодатели игнорируют эти правила и угрожают тем, кто снимает у них жилье.

Фото: Pippa Fowles/No 10 Downing Street/Handout via REUTERS
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Кроме того, рано или поздно действие этих правил закончится, и тогда арендаторам снова придется платить по счетам. А откуда взять деньги, если во время карантина многие лишились заработка? "Те, кто снимает жилье, нуждаются в защите от выселения, которое грозит им после прекращения действия чрезвычайных мер, а также от начисления долга, который скопится у них за период кризиса", - считает Кэт Райт, активистка из правозащитной организации Acorn UK. Однако пока на все запросы отменить квартплату государство четкого ответа не дает.

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