СМИ: В Северной Америке закрывают нефтяные скважины

Нефтедобывающие компании закрывают нефтяные скважины в Северной Америке из-за падения спроса на нефть, сообщает The Wall Street Journal, ссылаясь на заявления представителей нефтяной отрасли.

По информации издания, к маю нефтяная компания Texland Petroleum LP планирует приостановить добычу на всех своих 1211 скважинах. Continental Resources, ведущая добычу в штатах Оклахома и Северная Дакота, сократит объемы работ на 30 процентов. Компания Parsley Energy Inc. из штата Техас уже закрыла порядка 150 старых скважин, откуда добывала порядка 400 баррелей ежедневно.

Похожее положение дел и в Канаде - там нефтедобывающие компании сократили добычу примерно на 325 тысяч баррелей в сутки.

Главная причина сокращения добычи в том, что хранилища и трубопроводы близки к заполнению, а низкая цена на нефть на рынке приводит к убыткам.