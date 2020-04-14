Снижение зарплат сотрудникам запланировали 27 процентов российских компаний

Новости

Ямальцы смогут оформить сертификаты на маткапитал без личного обращения 08:34
В Иркутской области будут судить экс-министра лесного комплекса 08:28
В Хабаровском крае школьники не уйдут на ранние каникулы 08:12
Количество заболевших COVID-2019 в Бельгии превысило 30 тысяч человек 08:08
Тонировка автомобиля: как не получить штраф 08:00
Омичка взыскала полмиллиона за изуродованное в маршрутке лицо 07:51
Ученые нашли "слабое место" коронавируса COVID-19 07:50
Владивостокская епархия на Пасху введет ограничения в храмах 07:45
В Китае россияне помещены в карантин из-за контактов с заболевшими COVID-19 07:38
Медики назвали мощное противовоспалительное средство 07:20
Changan предложит в России свой Hunter 07:10
На Сахалине принудительно изолировали приехавших вахтовиков 06:42
Власти США заявили о возможности снятия санитарных ограничений в стране 06:36
Сандерс пообещал Байдену поддержку на президентских выборах 06:10
Полиция Украины задержала предполагаемого виновника пожара в зоне ЧАЭС 05:57
В Приморье задержали братьев, подозреваемых в серии разбойных нападений 05:51
Самая маленькая женщина в мире призвала индийцев оставаться дома 05:44
Названы места повышенной опасности в период пандемии коронавируса 05:36
В Приморье закупили лекарства для лечения больных коронавирусом 05:20
Новорожденного из Биробиджана эвакуировали в Хабаровск вертолетом МЧС 05:19
В Бурятии число зараженных COVID-19 выросло до 92 05:15
В Китай въехали еще 27 человек с коронавирусной инфекцией 04:59
На Камчатке морпехи провели тренировку на собачьих упряжках 04:50
В США число жертв торнадо увеличилось до 33 04:50
Врач назвал парадоксальной ситуацию с коронавирусом в Москве 04:50
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как получить пропуск по SMS
Как получить пропуск по SMS
Минстрой назвал самые удобные способы оплаты услуг ЖКХ
Минстрой назвал самые удобные способы оплаты услуг ЖКХ
Как будет работать система слежения за контактами зараженных
Как будет работать система слежения за контактами зараженных
14.04.2020 07:47
Рубрика: Экономика

Снижение зарплат сотрудникам запланировали 27 процентов российских компаний

Текст: Ольга Игнатова
Сервис поиска вакансий hh.ru в ходе ежеквартального исследования "Настроения работодателей" выяснил, что 27% российских компаний в ближайшие полгода планируют снизить зарплаты своим сотрудникам. Исследование проводилось на основе опроса. Так, 9% респондентов из 27% точно уверены, что зарплаты будут уменьшены. А 18% говорят, что скорее всего будут уменьшены.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Об этом пишет газета "Известия". В 30% фирм рассчитывают сохранить зарплаты на прежнем уровне. Только 5% респондентов сообщили, что рассчитывают увеличить жалования (уверен в этом лишь 1%). Остальные представители компаний затруднились с ответом.

Фото: пресс-служба губернатора Саратовской области
В Саратове спикер Госдумы предложил поднять зарплату водителям скорой

Еще 23% респондентов отметили, что в их фирме зарплаты уже уменьшили. Но все же в большинстве компаний (62%) пока с зарплатами все хорошо - они сохранились на прежнем уровне.

Отмечается, что 37% работодателей думают о сокращении персонала, 12% опрошенных сообщили, что точно уменьшат штат в ближайшие полгода, еще 25% сообщили, что это очень вероятный сценарий. В 22% компаний считают, что численность их сотрудников пока не будет меняться. А 21% работодателей намерены не унывать в сложные времена. Видимо, руководствуются принципом, что любой кризис - это прежде всего встряска и появление новых возможностей. Поэтому они настроены на набор дополнительных работников.

В каждой пятой фирме штат уже сократили. При этом под сокращение попали рядовые специалисты.

Минпросвещения: Снижать зарплаты учителей недопустимо

Во время аналогичного исследования в октябре прошлого года о планах снижать зарплаты говорили только в 4% компаний, а сокращать сотрудников намеревались в 9% фирм.

По словам президента Торгово-промышленной палаты России Сергея Катырина, сейчас под самой большой угрозой находятся сектора, связанные со сферой услуг, общественного питания, спортивной индустрией, выставочной деятельностью, туризмом. Неважно обстоят дела в гостиничном секторе, в сфере культуры, развлечений. Он считает, что без работы могут оказаться несколько миллионов человек, но это произойдет не одномоментно. Впрочем не исключено, что к первому мая ситуация стабилизируется и бизнес сможет возместить финансовые потери, что, в свою очередь, позволит отказаться от планов по сокращению персонала и снижению зарплат.

Экономика Работа Экономика Работа Зарплата

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
В Минздраве сообщили о разработке в РФ препарата от коронавируса
Врач назвал парадоксальной ситуацию с коронавирусом в Москве
Черноморский флот взял на сопровождение американский эсминец
Названы места повышенной опасности в период пандемии коронавируса
В Кремле рассказали о значении сделки ОПЕК+
Карантин снизит цены на жилье
Какие законы вступают в силу в апреле