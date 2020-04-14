Снижение зарплат сотрудникам запланировали 27 процентов российских компаний

Сервис поиска вакансий hh.ru в ходе ежеквартального исследования "Настроения работодателей" выяснил, что 27% российских компаний в ближайшие полгода планируют снизить зарплаты своим сотрудникам. Исследование проводилось на основе опроса. Так, 9% респондентов из 27% точно уверены, что зарплаты будут уменьшены. А 18% говорят, что скорее всего будут уменьшены.

Об этом пишет газета "Известия". В 30% фирм рассчитывают сохранить зарплаты на прежнем уровне. Только 5% респондентов сообщили, что рассчитывают увеличить жалования (уверен в этом лишь 1%). Остальные представители компаний затруднились с ответом.

Еще 23% респондентов отметили, что в их фирме зарплаты уже уменьшили. Но все же в большинстве компаний (62%) пока с зарплатами все хорошо - они сохранились на прежнем уровне.

Отмечается, что 37% работодателей думают о сокращении персонала, 12% опрошенных сообщили, что точно уменьшат штат в ближайшие полгода, еще 25% сообщили, что это очень вероятный сценарий. В 22% компаний считают, что численность их сотрудников пока не будет меняться. А 21% работодателей намерены не унывать в сложные времена. Видимо, руководствуются принципом, что любой кризис - это прежде всего встряска и появление новых возможностей. Поэтому они настроены на набор дополнительных работников.

В каждой пятой фирме штат уже сократили. При этом под сокращение попали рядовые специалисты.

Во время аналогичного исследования в октябре прошлого года о планах снижать зарплаты говорили только в 4% компаний, а сокращать сотрудников намеревались в 9% фирм.

По словам президента Торгово-промышленной палаты России Сергея Катырина, сейчас под самой большой угрозой находятся сектора, связанные со сферой услуг, общественного питания, спортивной индустрией, выставочной деятельностью, туризмом. Неважно обстоят дела в гостиничном секторе, в сфере культуры, развлечений. Он считает, что без работы могут оказаться несколько миллионов человек, но это произойдет не одномоментно. Впрочем не исключено, что к первому мая ситуация стабилизируется и бизнес сможет возместить финансовые потери, что, в свою очередь, позволит отказаться от планов по сокращению персонала и снижению зарплат.