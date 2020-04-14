Стали известны подробности уничтожения самолета на ВПП в Ливии

Стали известны некоторые подробности уничтожения транспортного самолета на аэродроме в 12 километрах к югу от ливийского города Тархуна.

debris of a cargo plane (An-26/32) destroyed by airstrike on the road turned airstrip ~12km south of Tarhuna https://t.co/MRpIYJO3TH (6 Apr 2020) https://t.co/d8tufTUnIK pic.twitter.com/QgzuB1SKUb — Samir (@obretix) April 12, 2020

Этот объект контролируется силами Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Хафтара.

Инцидент произошел в начале минувшей недели. В Сети появились фотографии практически полностью сгоревших обломков крылатой машины, лежащих на бетонной полосе. По ним видно, что воздушное судно с двумя турбовинтовыми двигателями относится к типу Ан-26/32, хотя вначале сообщалось, что под удар попал более крупный Ан-12.

Источники, близкие к ЛНА, подчеркивали, что борт доставлял только гуманитарный груз с медицинским оборудованием, предназначенным для борьбы с коронавирусной инфекцией.

Предполагается, что на данной посадочной площадке практически не было эффективных средств пожаротушения, из-за чего возгорание, вызванное попаданием высокоточного боеприпаса, привело к фатальным последствиям.

Обстрел транспортника вел боевой беспилотный летательный аппарат Bayraktar TB2, которым управлял находящийся в Ливии турецкий персонал.

Это не первый случай уничтожения транспортных самолетов в Ливии. В конце июля прошлого года силы так называемого Правительства национального единства нанесли ракетный удар по аэропорту Аль-Джуфра, где находись два Ил-76 одной из украинских авиакомпаний. В результате оба самолета полностью сгорели, пилот погиб. Спустя неделю дрон ЛНА расстрелял на взлетной полосе в районе города Мисурата еще один украинский "семьдесят шестой", который доставлял груз уже противникам фельдмаршала Хафтара.