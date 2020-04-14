Станислав Поздняков рассказал о переносе Игр-2020 и работе на самоизоляции

Российский спорт продолжает жить, несмотря на коронавирус. И наши высшие спортивные чиновники не опускают руки, думая о перспективах атлетов. В том числе, и олимпийских.

Накануне, в связи с переносом сроков проведения Олимпиады в Токио на 2021 год, Исполком ОКР утвердил решение Бюро Исполкома о продлении периода реализации Программы содействия подготовке кандидатов в члены олимпийской команды России и обеспечения участия олимпийской делегации Российской Федерации в Играх XXXII Олимпиады 2020 года до 30 сентября 2021 года.

Подробности об этом и многом другом нам рассказал глава ОКР Станислав Поздняков.

Международное олимпийское движение впервые в своей истории столкнулось с необходимостью переноса Олимпийских игр. Что было самым сложным на ваш взгляд для принятия решения по датам?

Станислав Поздняков: Изначально даты варьировались от весны следующего года до конца лета. Нужно было учесть многие факторы: сроки проведения крупных международных турниров, изменение структуры календаря соревнований, обязательства Оргкомитета Токио-2020 по спортивным объектам, по передаче их в собственность третьим лицам, в том числе и Олимпийской деревни, которая уже была готова к заселению в ноябре прошлого года. Вопросов, которые требовали оперативного решения, действительно было очень много.

Важно и правильно, что в решающий момент МОК проконсультировался с лидерами стран большой двадцатки, которые в режиме телеконференции выразили свою поддержку. Стало понятно, что ключевые шаги международного олимпийского движения будут поддержаны большинством государств, а также крупными телерадиовещательными корпорациями, производителями спортивной одежды, глобальными спонсорами и всеми основными партнерами МОК.

Нужно отметить, что в этой части все достаточно слаженно и мощно поработали. И единственное верное решение о переносе Игр на один год в равной степени устроило всех, в том числе спортивные организации и федерации, которым нужно было пересматривать свои графики и расписание, включая квалификационные соревнования к Олимпийским играм.

Важно понимать, что из года в год любой спортсмен приблизительно по одной и той же схеме проводит сезон, включающий различные соревнования, периоды восстановления, активную подготовку к главным стартам и так далее. Решение, которое было принято МОК и Оргкомитетом Токио-2020 о переносе Игр ровно на один год, в сложившейся ситуации, так или иначе удовлетворило практически всех наших коллег.

Скажите откровенно, когда узнали, что Игры переносятся, ОКР был удовлетворен этим решением?

Станислав Поздняков: Да. Мы сразу поддержали со своей стороны МОК еще на этапе предварительных обсуждений. Наша позиция здесь была вполне конкретна. Приоритеты - здоровье всех участников и гостей Игр, а также интересы спортсменов. Что касается непосредственно ОКР, то для нас было важно без пауз и перерывов перейти на новый формат работы в условиях ограничений, связанных с коронавирусом. Это удалось сделать, обеспечить все необходимые процессы технологически, чтобы на ежедневной основе вести необходимую деятельность по направлениям Программы содействия подготовки к Олимпийским играм в Токио.

Программу, конечно, пришлось оперативно менять. Здесь самый сложный аспект то, что практически все расходные обязательства ОКР нужно продлить на один год при сохранении того же финансирования и тех же контрактных обязательств, которые мы имеем с нашими основными спонсорами, в первую очередь с компанией Газпром.

Задача номер один, которая сейчас на повестке, - максимально помочь нашим общероссийским спортивным федерациям, на плечах которых - вся подготовка сборных команд. Коронавирус отменил не только соревнования, но и спланированный тренировочный процесс, а глобальный экономический кризис одновременно серьезно сказался на финансовых возможностях практически во всех сферах. Спорт высших достижений - не исключение. Доходы упали, а расходы после переноса Олимпиады существенно возросли. К примеру, все иностранные тренеры, работающие в спортивных федерациях, получают свои зарплаты из тех средств, которые выделяет ОКР. Они, по вполне понятным причинам, продлят свою работу как минимум до лета 2021 года. Вместе с тем многие специалисты разъехались по домам. Так, в федерации дзюдо Эцио Гамба со своими коллегами сейчас на карантине в Италии. Однако, несмотря на то, что процесс подготовки приостановлен и не находится в активной фазе, для нас очень важно, чтобы расходные обязательства, связанные с заработной платой иностранных тренеров и специалистов, полностью выполнялись. Это принципиальный вопрос.

ОКР пришлось пересмотреть многие свои программы и проекты в целях оптимизации финансирования расходов по подготовке к Токио-2020. Что-то перенесли, что-то отменили, где-то сократили или полностью секвестрировали бюджеты. Вынужденные, но необходимые меры. Все в Олимпийском комитете России это прекрасно понимают. Исполком единогласно поддержал наши решения.

Мы исходим из двух основных принципов. Первый - все шаги предпринимать в интересах спортсменов. Второй - пересматривая параметры программ, не затрагивать обязательства, связанные с подготовкой спортсменов по зимним олимпийским видам спорта к Играм в Пекине. Расходы по зиме сокращать не будем ни на рубль. Важнейший фактор - сохранить полноценное и эффективное содействие спортсменам, как в летних, так и в зимних видах спорта в рамках их подготовки к Олимпийским играм.

Знаю, что много вопросов на сегодняшний день вызывают олимпийские лицензии, сохранение квот, критерии отбора.

Станислав Поздняков: Сейчас международные федерации активно проводят консультации, чтобы в течение максимум двух недель представить свои предложения по изменению формата квалификации к Олимпийским играм. В принципе, уже сейчас становится понятно, что большинство федераций собираются зеркально сохранить систему отбора к Играм: то, как это планировалось реализовать в 2020 году, перенести на 2021-й.

Более 50 процентов спортсменов и федераций провели свои отборочные мероприятия. Вторую половину лицензий, чуть меньше - 43 процента, еще предстоит разыграть. Здесь важно справедливо отнестись ко всем спортсменам, которые участвовали и будут участвовать в олимпийской квалификации. Сделать так, чтобы квалификационные очки, завоеванные ими в сезоне 2019/2020, были перенесены на 2020/2021, и соответствующим образом оформлены в виде окончательных лицензий.

На днях я разговаривал с президентом Федерации спортивной борьбы России Михаилом Мамиашвили. В их международной федерации эта работа уже идет полным ходом. Важно, что такая авторитетная организация в международном спортивном и олимпийском движении как раз пошла по пути зеркального переноса всех своих мероприятий. В любом случае, сейчас будет достаточно много поводов для обсуждения изменения системы отбора.

Есть здесь, на мой взгляд, два ключевых принципа. Во-первых, завоеванные ранее лицензии должны сохраниться, а, во-вторых, необходимо обеспечить все возможности спортсменам максимально подготовиться к квалификационным турнирам. И, если они планировались на апрель-май этого года, то в 2021 году должны пройти в тот же период. В начале спортивного сезона, который стартует в конце лета - начале осени, спортсменам необходимо пройти несколько подготовительных стадий. Прежде всего, набрать хорошую физическую форму после длительного отсутствия соревновательной и спортивной практики. Затем принять участие в ряде турниров. И только потом, когда спортсмен будет находиться уже на достаточно высоком уровне, можно проводить квалификационный турнир, чтобы справедливо выявить сильнейших и самых достойных для участия в Олимпийских играх. Это задача ближайших месяцев. И мы очень внимательно этот вопрос изучаем с нашими коллегами, которые представляют Россию в исполнительных руководящих органах международных спортивных федераций.

В этой связи возникает вопрос - а смогут ли должным образом подготовиться к Играм, например, наши возрастные спортсмены?

Станислав Поздняков: На самом деле вопрос непростой, это правда. Нашим опытным и заслуженным спортсменам дополнительный год подготовки пройти на одном дыхании будет сложно. Здесь как раз и мы должны сделать все зависящее, чтобы оказать им посильное содействие. В первую очередь, наши национальные федерации должны разработать для них гибкую программу входа в сезон, помочь в подготовке к самим Играм. Все очень индивидуально. Уверен, наши коллеги справятся, потому что в федерациях работает достаточно много квалифицированных специалистов, способных найти пути решения подобных проблем.

Опять же - у всех разные условия. Недавно эту тематику обсуждал со Станиславом Шевченко, президентом Всероссийской федерации волейбола. С его точки зрения, у ряда прямых соперников россиян, которые имеют в составах более возрастных игроков, шансы на общую победу снижаются. У нас же достаточно молодые сборные в волейболе и дополнительный год подготовки можно качественно использовать, чтобы выйти более подготовленными на Игры с точки зрения опыта. Но, опять же, у каждой федерации своя ситуация.

Хочу отметить еще один немаловажный момент. Если обратить внимание на ближайший резерв национальных сборных команд по видам спорта, то во многих дисциплинах мы находимся в лидерах по юниорским зачетам. Это говорит о том, что у нас достаточно длинная и перспективная, скажем так, скамейка запасных, что важно также и с точки зрения внутренней конкуренции. Мы смотрим, как два-три года назад выступали наши нынешние потенциальные кандидаты в олимпийскую команду на юниорском уровне. И видим, что они высоко котировались, завоевывали золотые медали. Это дает основания рассчитывать, что, несмотря на продление подготовки к Токио на год, топ-спортсмены будут продолжать появляться, а команды смогут оставаться на ведущих позициях.

Сейчас всех спортсменов распустили по домам. Вы согласны с необходимостью отменить все централизованные общие сборы? Это ведь удар по подготовке…

Станислав Поздняков: Сейчас для всех нас принципиально важным является как можно больше внимания уделять своему собственному здоровью, минимизировать, а желательно постараться полностью исключить риск заражения коронавирусной инфекцией. Это наша принципиальная позиция с самого начала распространения на тот момент еще даже не пандемии, а эпидемии. Вывести спортсмена на высокий уровень, который ему требуется для успешного выступления на конкретных соревнованиях, например, на Олимпийских играх, всегда сложная задача. А если, не дай бог, болезнь? Последствия вируса еще до конца не изучены, но однозначно можно сказать, что восстанавливаться придется долго и для выхода на необходимый уровень потребуется гораздо больше времени и сил.

Поэтому сейчас во главу угла должна ставиться забота о здоровье. Главная задача - соблюдение мер профилактики и безопасности. Всех касается - и наших коллег-руководителей, и спортсменов, и тренеров. Сегодня надо находиться дома. Такой период, когда это крайне важно. Искренне надеюсь, что все потенциальные кандидаты в Олимпийские команды, наши уважаемые специалисты будут здоровы, и с хорошим

Станислав Алексеевич, не могу не спросить, а как вы сами соблюдаете режим самоизоляции?

Станислав Поздняков: Выполняю все предписания и рекомендации, связанные с карантином, соблюдаю все меры предосторожности. Сейчас ведь каждый человек несет ответственность не только за себя, но из за своих родных, близких, за здоровье окружающих людей. Это важно. Как и все сотрудники ОКР, тружусь удаленно. Нахожусь дома, весь рабочий процесс веду отсюда, активная деятельность не останавливается ни по одному из направлений. При этом созданы все технические условия для того, чтобы постоянно оставаться на связи с коллегами. Ощущение при этом складывается такое, что непосредственно общения стало гораздо больше, как и количество оперативных вопросов, требующих быстрого решения. Так что работа на дому идет полным ходом.