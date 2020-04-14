Раскрыта тайна бактерии, вызывающей пародонтит и разрушающей организм

Бактериальный налет на зубах появляется "благодаря" так называемым пилям. Ученые раскрыли структуру этих "нитей" и выяснили, как предотвратить образование биопленок во рту.

Результаты исследования микробиологов из Японии, где от болезней десен страдает 80 процентов населения старше 35 лет, опубликованы в журнале Nature Microbiology.

Известно, что воспаление полости рта или пародонтит может в итоге лишить человека зубов. К болезням десен приводит бактериальный налет, который образуется в виде тончайших биопленок. Их главный патоген - бактерии Porphyromonas gingivalis. Они крепятся к субстрату с помощью пилей - белковых нитей толщиной в десять тысяч раз тоньше человеческого волоса.

Бактерия Porphyromonas gingivalis, кроме пародонтита, также способствует появлению ревматоидного артрита, заболеваний сосудов и сердца, рака поджелудочной железы и даже болезни Альцгеймера. Как же предотвратить появление биопленок в нашем организме?

Ранее было выявлено, что большинство бактерий, о которых идет речь, имеют уникальные пили типа V. Японские ученые кристаллизовали пилины FimA и изучили их структуру с атомным разрешением. Это было важно, так как патогенность штаммов P. gingivalis тесно связана с подтипами FimA. Последующий эксперимент показал, что пилины образуют нити, тысячи изображений которых были обработаны на суперкомпьютере.

В итоге ученые получили трехмерную атомную модель структуры пилей, свойства которой были изучены и проверены опытным путем. Исследование японских микробиологов может сыграть большую роль в разработке новых антибактериальных препаратов для лечения болезней, вызванных любыми бактериями, содержащими пили типа V. И эта работа уже началась - создается ингибитор, не дающий пилям собираться в нити.