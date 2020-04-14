Трамп потребовал "тотальных полномочий"

Властям США не терпится ослабить карантинные меры и возобновить экономическую активность в стране к 1 мая, когда истечет срок введенных в прошлом месяце ограничений. Но кто, как и когда должен это делать - пока вызывает острые споры между федеральным правительством и штатами.

Президент Дональд Трамп настаивает, что решение должен принимать лично он, поэтому его команда готовит для губернаторов план по перезапуску экономики. Но его позицию разделяют не все главы регионов, а медики предупреждают, что велик риск спровоцировать вторую волну заболеваемости.

На очередном брифинге в Белом доме Трамп ответил несогласным довольно вызывающим по американским меркам заявлением: "Когда кто-то является президентом США, его полномочия тотальны". Заявление примечательное еще и тем, что, как отмечают многие, Трамп во многом дистанцировался от кризиса, предоставив регионам самостоятельно решать проблему с COVID-19.

Конституционные эксперты отмечают, что десятая поправка к Основному закону страны делегирует властям штатов, а не президенту полномочия вводить и снимать меры в периоды кризисов в сфере здравоохранения. Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо, который в свете вспышки коронавируса в своем регионе превратился в одного из самых ярых критиков Трампа, прокомментировал: "У президента нет тотальных полномочий. У нас есть конституция. Он не король".