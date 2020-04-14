Трамп потребовал "тотальных полномочий"

Новости

Число жертв коронавируса в Псковской области возросло до четырех 20:54
СМИ: Надежда Бабкина в тяжелом состоянии из-за коронавируса 20:44
Обама поддержал кандидатуру Байдена на пост президента США 20:41
В Минпросвещения прокомментировали ситуацию с "застрявшими" в США школьниками 20:27
Тесты на иммунитет к коронавирусу начнут делать в ближайшие 10 дней 20:24
В Крыму храмы закроют для посещения на Пасху 20:12
МВД Крыма разъяснило, кого оштрафуют за нарушение самоизоляции 20:05
В МИД выясняют судьбу застрявших в США российских школьников 19:54
Цены на нефть упали ниже 30 долларов за баррель 19:16
Аксенов утвердил выплаты для соцподдержки крымчан при самоизоляции 19:14
Москвич получил 15-тысячный штраф за поход в магазин во время карантина 19:13
Игорную деятельность исключат из системообразующих предприятий 19:03
В Ленобласти развернут мобильный госпиталь для больных COVID-19 19:01
В Instagram Анастасии Заворотнюк появилась новая публикация 18:55
Прокуроры будут контролировать повышение цен на продукты 18:52
Lionsgate бесплатно покажет "Джона Уика" и другие фильмы на YouTube 18:47
Еврокомиссия предлагает создать фонд реконструкции в триллион евро 18:45
Hyundai Tucson получил в России спецверсию с "Яндекс. Авто" 18:45
Российских туристов заберут из Стамбула 16 апреля 18:44
Итальянцы изобрели оригинальный способ отмечать праздники во время пандемии 18:40
Оливковые плантации в Южной Европе оказались под угрозой 18:29
Волонтерами акции "Мы вместе" стали более 12 тысяч москвичей 18:22
Жительницу Рима оштрафовали за выгул черепахи на карантине 18:21
Баварский ответ Maybach: BMW зарегистрировала кроссовер X8 18:04
Управляющие организации попросили помощи на проведение дезинфекции 17:50
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
На работу и на дачу: ответы на самые популярные вопросы о цифровых пропусках
На работу и на дачу: ответы на самые популярные вопросы о цифровых пропусках
В "РГ" обсудят, как преодолеть стресс при длительном пребывании дома
В "РГ" обсудят, как преодолеть стресс при длительном пребывании дома
Как будет работать система слежения за контактами зараженных
Как будет работать система слежения за контактами зараженных
14.04.2020 20:09
Рубрика: В мире

Буду вашим королем

Трамп потребовал "тотальных полномочий"
Текст: Игорь Дунаевский
Российская газета - Федеральный выпуск № 81(8135)
Властям США не терпится ослабить карантинные меры и возобновить экономическую активность в стране к 1 мая, когда истечет срок введенных в прошлом месяце ограничений. Но кто, как и когда должен это делать - пока вызывает острые споры между федеральным правительством и штатами.

Президент Дональд Трамп настаивает, что решение должен принимать лично он, поэтому его команда готовит для губернаторов план по перезапуску экономики. Но его позицию разделяют не все главы регионов, а медики предупреждают, что велик риск спровоцировать вторую волну заболеваемости.

Фото: EPA-EFE/JUSTIN LANE
Эпидемия ослабила экономику США

На очередном брифинге в Белом доме Трамп ответил несогласным довольно вызывающим по американским меркам заявлением: "Когда кто-то является президентом США, его полномочия тотальны". Заявление примечательное еще и тем, что, как отмечают многие, Трамп во многом дистанцировался от кризиса, предоставив регионам самостоятельно решать проблему с COVID-19.

Конституционные эксперты отмечают, что десятая поправка к Основному закону страны делегирует властям штатов, а не президенту полномочия вводить и снимать меры в периоды кризисов в сфере здравоохранения. Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо, который в свете вспышки коронавируса в своем регионе превратился в одного из самых ярых критиков Трампа, прокомментировал: "У президента нет тотальных полномочий. У нас есть конституция. Он не король".

В мире США Дональд Трамп Распространение коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Минздрав предупредил о действии коронавируса в радиусе 4 метров
Госдума определила новую дату окончания Второй мировой войны
Кабмин приостановил ограничения на торговлю медицинскими масками
В Москве аннулируют 900 тысяч оформленных пропусков
ФАС проверит обоснованность тарифов на сотовую связь в случае повышения
Когда и как врачи в разных странах помогают пациентам с COVID-19
Чем грозит пандемия зоопаркам в разных странах