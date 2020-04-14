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14.04.2020 03:38
Рубрика: В мире

Трамп заявил об успехе стратегии США по борьбе с коронавирусом

Фото: AFP/MANDEL NGAN Фото: AFP/MANDEL NGAN
Фото: AFP/MANDEL NGAN

Число случаев заражения коронавирусной инфекцией в США перестало расти. Об этом в понедельник на брифинге в Белом доме заявил президент Дональд Трамп, отметив, что его страна движется по направлению к "важнейшему прогрессу в войне с вирусом".

Фото: EPA-EFE/JUSTIN LANE
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По его словам, на выходных количество новых случаев заражения продолжило выравниваться на всей территории США, а в очагах пандемии - Нью-Йорке, Нью-Джерси и Луизиане - стало снижаться число госпитализаций. "Это является ясным доказательством того, что наша стратегия по борьбе с вирусом работает, а американцы следуют рекомендациям", - цитирует ТАСС американского лидера.

О выравнивании цифр заявил и директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи. Он отметил некоторую стабилизацию в ряде районов, например, в Нью-Йорке. Фаучи также рассказал, что Трамп сразу же прислушался к рекомендациям специалистов, когда были предложены жесткие санитарные меры для сдерживания распространения коронавируса.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 577 тысяч случаев заражения коронавирусом, скончались более 23 тысяч человек.

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