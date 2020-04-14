У нескольких сотрудников Большого театра выявили коронавирус

Несколько сотрудников Большого театра были отстранены от работы, потому что их тест на коронавирус оказался положительным. Об этом со ссылкой на пресс-службу театра сообщает РБК.

Несколько сотен человек, которые занимались организацией прямого эфира благотворительного концерта "Мы вместе" на канале "Россия-1", заранее сдали тест на коронавирусную инфекцию. У некоторых сотрудников тест оказался положительным. Они сразу же были отстранены от работы и отправлены на карантин.

По данным пресс-службы театра, у них не было никаких внешних признаков болезни: температуры или кашля.