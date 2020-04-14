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14.04.2020 12:04
Рубрика: Власть

Участники процессов могут создавать личные кабинеты на сайтах судов

Текст: Владислав Куликов
Генеральный директор Судебного департамента при Верховном суде России Александр Гусев сообщил "РГ", что в судах внедрена автоматическая система распределения дел между судьями, а граждане за год подали более миллиона электронных исков. Кроме того, более двух миллионов участников уже создали личные кабинеты на сайтах судов.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Александр Владимирович, раньше считалось, что возможность подачи электронных исков интересна скорее организациям, чем гражданам, и потому в гражданских процессах будет скорее экзотикой. Как вышло на практике?

Александр Гусев: Практически сразу же эти электронные сервисы получили популярность среди граждан и представителей юридических лиц, об их востребованности свидетельствует тот факт, что количество подаваемых в суды электронных документов ежеквартально возрастает на 30-40 процентов. Так, в 2017 году в федеральные суды общей юрисдикции в электронном виде поступило около 280 тысяч исковых заявлений и иных документов процессуального характера, в 2018 году - почти 700 тысяч, в 2019 году - уже свыше миллиона.

Фото: Алексей Даничев/ РИА Новости
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В федеральные арбитражные суды в электронном виде в 2017 году подано около 300 тысяч исковых заявлений и иных документов процессуального характера, в 2018 году - чуть менее 400 тысяч, в 2019 году - почти полмиллиона.

Участники судопроизводства активно создают и личные кабинеты в системе ГАС "Правосудие". За время функционирования электронных сервисов в рамках системы ГАС "Правосудие" создано свыше 2 миллионов 270 тысяч личных кабинетов участников судопроизводства в федеральных судах.

В целом поэтапное и последовательное внедрение в судопроизводство элементов электронного правосудия, то есть передовых информационных и электронных технологий, является одним из ключевых направлений развития судебной системы Российской Федерации на современном этапе.

Напомните, пожалуйста, как давно существует возможность подавать гражданские иски через Интернет?

Александр Гусев: В январе 2017 года вступил в силу федеральный закон, принятый по законодательной инициативе Верховного Суда. Он наделил участников судопроизводства правом подавать в суд исковые заявления, жалобы, ходатайства и иные документы в электронном виде. Этот закон стал важнейшей вехой в развитии электронного правосудия.

С первого дня его действия был введен в эксплуатацию модуль "Электронное правосудие" интернет-портала ГАС "Правосудие", обеспечивающий возможность подачи в федеральные суды общей юрисдикции документов в электронном виде. Также приобрел юридическую значимость аналогичный сервис в информационной системе арбитражных судов "Мой арбитр". Во всех федеральных судах общей юрисдикции и федеральных арбитражных судах были созданы необходимые информационно-технические и организационные условия для работы с документами в электронном виде.

Критики часто говорят, что суды общей юрисдикции стали поздно развивать электронные технологии и до сих пор делают это неохотно…

Александр Гусев: В судебной системе прекрасно понимают, что в XXI веке именно использование цифровых форматов являются ключевым фактором во всех сферах. От внедрения цифровых сервисов в решающей степени зависит эффективность взаимодействия государства, граждан и бизнеса, экономический рост и национальный суверенитет.

Фото: Сергей Михеев
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Председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев неоднократно указывал, что судебная власть не может оставаться в стороне от актуальных тенденций развития. Поэтому в федеральную целевую программу "Развитие судебной системы России" был включен целый ряд задач по информатизации судов. Для их решения создана Государственная автоматизированная система Российской Федерации "Правосудие", в федеральных арбитражных судах внедрен комплекс интегрированных автоматизированных информационных систем.

Да, но предыдущий вопрос был в том, не слишком ли поздно вы начали всем этим заниматься…

Александр Гусев: Широкомасштабные работы по внедрению информационных, программных и технических решений

ГАС "Правосудие" и поставке современного оборудования в судах общей юрисдикции были развернуты, начиная с 2007 года. Так что внедрение информационных технологий в судах общей юрисдикции началось давно и своевременно. Это позволило к настоящему моменту добиться важных результатов.

На сегодняшний день общая численность автоматизированных рабочих мест ГАС "Правосудие" превышает 130 тысяч единиц, имущественный комплекс системы включает около миллиона единиц технических средств автоматизации и вычислительной техники, размещенных более чем на 3000 объектах автоматизации. Все федеральные суды общей юрисдикции и федеральные арбитражные суды полностью оснащены автоматизированными рабочими местами.

В свое время большим достижением был закон о прозрачности правосудия: судебные акты должны публиковаться в Сети. Закон соблюдается?

Александр Гусев: Посредством организованного на интернет-портале ГАС "Правосудие" информационного сервиса "Банк судебных решений" обеспечен постоянный бесплатный доступ к объединенной базе данных судебных решений неограниченному кругу пользователей сети Интернет.

Тексты публикуете полностью?

Александр Гусев: Судебные акты проходят процедуру деперсонификации: исключения персональных данных. В настоящее время консолидированная база данных обезличенных судебных решений содержит судебные акты, опубликованные за период с 2010 по 2020 год, и включает более 58 миллионов судебных актов.

В таком океане можно утонуть. Легко ли найти нужный акт?

Александр Гусев: Программа обеспечивает возможность полнотекстового поиска интересующих судебных актов как по контексту, так и по иным параметрам: категория дел, дата, номер дела, фамилии участников процесса и другие. Это способствует созданию системы эффективного поиска как судебного акта, так и судебного дела, а также осуществлению доступа к необходимой информации гражданам без перехода на сайт суда.

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Суды между собой обмениваются бумажными документами или электронными?

Александр Гусев: С целью внедрения в судебной системе юридически значимого электронного документооборота с применением электронной подписи создан Удостоверяющий центр ГАС "Правосудие", обеспечивающий федеральные суды общей юрисдикции, федеральные арбитражные суды и систему Судебного департамента ключевыми носителями, пункты регистрации этого центра организованы во всех субъектах Российской Федерации.

Создан и функционирует в качестве подсистемы портал технической поддержки ГАС "Правосудие", на котором в постоянном режиме контролируется исполнение заявок пользователей.

Хочу обратить внимание и на еще одно новшество. В соответствии с процессуальным законодательством и в целях укрепления гарантий независимости и беспристрастности судей, а также в связи с необходимостью рациональной организации работы в повседневную деятельность судов внедрена система автоматизированного распределения поступивших в суд дел и материалов между судьями с учётом их нагрузки и специализации.

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