Участники процессов могут создавать личные кабинеты на сайтах судов

Генеральный директор Судебного департамента при Верховном суде России Александр Гусев сообщил "РГ", что в судах внедрена автоматическая система распределения дел между судьями, а граждане за год подали более миллиона электронных исков. Кроме того, более двух миллионов участников уже создали личные кабинеты на сайтах судов.

Александр Владимирович, раньше считалось, что возможность подачи электронных исков интересна скорее организациям, чем гражданам, и потому в гражданских процессах будет скорее экзотикой. Как вышло на практике?

Александр Гусев: Практически сразу же эти электронные сервисы получили популярность среди граждан и представителей юридических лиц, об их востребованности свидетельствует тот факт, что количество подаваемых в суды электронных документов ежеквартально возрастает на 30-40 процентов. Так, в 2017 году в федеральные суды общей юрисдикции в электронном виде поступило около 280 тысяч исковых заявлений и иных документов процессуального характера, в 2018 году - почти 700 тысяч, в 2019 году - уже свыше миллиона.

В федеральные арбитражные суды в электронном виде в 2017 году подано около 300 тысяч исковых заявлений и иных документов процессуального характера, в 2018 году - чуть менее 400 тысяч, в 2019 году - почти полмиллиона.

Участники судопроизводства активно создают и личные кабинеты в системе ГАС "Правосудие". За время функционирования электронных сервисов в рамках системы ГАС "Правосудие" создано свыше 2 миллионов 270 тысяч личных кабинетов участников судопроизводства в федеральных судах.

В целом поэтапное и последовательное внедрение в судопроизводство элементов электронного правосудия, то есть передовых информационных и электронных технологий, является одним из ключевых направлений развития судебной системы Российской Федерации на современном этапе.

Напомните, пожалуйста, как давно существует возможность подавать гражданские иски через Интернет?

Александр Гусев: В январе 2017 года вступил в силу федеральный закон, принятый по законодательной инициативе Верховного Суда. Он наделил участников судопроизводства правом подавать в суд исковые заявления, жалобы, ходатайства и иные документы в электронном виде. Этот закон стал важнейшей вехой в развитии электронного правосудия.

С первого дня его действия был введен в эксплуатацию модуль "Электронное правосудие" интернет-портала ГАС "Правосудие", обеспечивающий возможность подачи в федеральные суды общей юрисдикции документов в электронном виде. Также приобрел юридическую значимость аналогичный сервис в информационной системе арбитражных судов "Мой арбитр". Во всех федеральных судах общей юрисдикции и федеральных арбитражных судах были созданы необходимые информационно-технические и организационные условия для работы с документами в электронном виде.

Критики часто говорят, что суды общей юрисдикции стали поздно развивать электронные технологии и до сих пор делают это неохотно…

Александр Гусев: В судебной системе прекрасно понимают, что в XXI веке именно использование цифровых форматов являются ключевым фактором во всех сферах. От внедрения цифровых сервисов в решающей степени зависит эффективность взаимодействия государства, граждан и бизнеса, экономический рост и национальный суверенитет.

Председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев неоднократно указывал, что судебная власть не может оставаться в стороне от актуальных тенденций развития. Поэтому в федеральную целевую программу "Развитие судебной системы России" был включен целый ряд задач по информатизации судов. Для их решения создана Государственная автоматизированная система Российской Федерации "Правосудие", в федеральных арбитражных судах внедрен комплекс интегрированных автоматизированных информационных систем.

Да, но предыдущий вопрос был в том, не слишком ли поздно вы начали всем этим заниматься…

Александр Гусев: Широкомасштабные работы по внедрению информационных, программных и технических решений

ГАС "Правосудие" и поставке современного оборудования в судах общей юрисдикции были развернуты, начиная с 2007 года. Так что внедрение информационных технологий в судах общей юрисдикции началось давно и своевременно. Это позволило к настоящему моменту добиться важных результатов.

На сегодняшний день общая численность автоматизированных рабочих мест ГАС "Правосудие" превышает 130 тысяч единиц, имущественный комплекс системы включает около миллиона единиц технических средств автоматизации и вычислительной техники, размещенных более чем на 3000 объектах автоматизации. Все федеральные суды общей юрисдикции и федеральные арбитражные суды полностью оснащены автоматизированными рабочими местами.

В свое время большим достижением был закон о прозрачности правосудия: судебные акты должны публиковаться в Сети. Закон соблюдается?

Александр Гусев: Посредством организованного на интернет-портале ГАС "Правосудие" информационного сервиса "Банк судебных решений" обеспечен постоянный бесплатный доступ к объединенной базе данных судебных решений неограниченному кругу пользователей сети Интернет.

Тексты публикуете полностью?

Александр Гусев: Судебные акты проходят процедуру деперсонификации: исключения персональных данных. В настоящее время консолидированная база данных обезличенных судебных решений содержит судебные акты, опубликованные за период с 2010 по 2020 год, и включает более 58 миллионов судебных актов.

В таком океане можно утонуть. Легко ли найти нужный акт?

Александр Гусев: Программа обеспечивает возможность полнотекстового поиска интересующих судебных актов как по контексту, так и по иным параметрам: категория дел, дата, номер дела, фамилии участников процесса и другие. Это способствует созданию системы эффективного поиска как судебного акта, так и судебного дела, а также осуществлению доступа к необходимой информации гражданам без перехода на сайт суда.

Суды между собой обмениваются бумажными документами или электронными?

Александр Гусев: С целью внедрения в судебной системе юридически значимого электронного документооборота с применением электронной подписи создан Удостоверяющий центр ГАС "Правосудие", обеспечивающий федеральные суды общей юрисдикции, федеральные арбитражные суды и систему Судебного департамента ключевыми носителями, пункты регистрации этого центра организованы во всех субъектах Российской Федерации.

Создан и функционирует в качестве подсистемы портал технической поддержки ГАС "Правосудие", на котором в постоянном режиме контролируется исполнение заявок пользователей.

Хочу обратить внимание и на еще одно новшество. В соответствии с процессуальным законодательством и в целях укрепления гарантий независимости и беспристрастности судей, а также в связи с необходимостью рациональной организации работы в повседневную деятельность судов внедрена система автоматизированного распределения поступивших в суд дел и материалов между судьями с учётом их нагрузки и специализации.