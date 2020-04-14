Новости

Экс-премьер Испании Мариано Рахой нарушил карантин 16:19
Пациенты с коронавирусом рассказали о странном симптоме заболевания 16:18
На Ямале бесплатно отправили молоко нуждающимся 16:15
Эксперимент показал, что голодание ведет к смене пола 16:09
В центре Москвы загорелся хостел 16:07
В Минобороны рассказали об эпидемической обстановке в армии 16:07
Для жителей Донбасса предлагают отменить пошлину за паспорта РФ 16:06
Власти Москвы объяснили, в каких случаях аннулируют пропуска 16:05
Премьер Франции поблагодарил РФ за помощь в вывозе граждан республики 16:04
Раскрыта тайна бактерии, вызывающей пародонтит и разрушающей организм 16:04
Работавший с Большим адронным коллайдером физик скончался в Коммунарке 16:00
Renault отказалась от продажи легковых авто. Но только в КНР 16:00
ВОЗ созывает чрезвычайный комитет из-за новой вспышки Эбола 15:59
Disney высмеяли за нелепую цензуру в классическом подростковом фильме 15:57
Четвертый пациент с COVID-19 скончался под Владимиром 15:55
В Болгарии судят школьника, готовившего теракты 15:48
В Петербурге отложили открытие навигации по рекам и каналам 15:47
Хакеры встраивают вредоносные программы в приложения для Android 15:41
Москвичам напомнили о пропусках для поездок на такси 15:34
Ученые из Бразилии усомнились в эффективности хлорохина в борьбе с COVID-19 15:30
Белорусский митрополит призвал воздержаться от посещения храмов 15:20
В горах Сочи нарушившую карантин туристку эвакуировали на вертолете 15:18
СМИ: Миллионы британцев вынуждены выбирать между едой и квартплатой 15:17
Лесной пожар в Чернобыльской зоне стихает 15:15
Против Volkswagen подан крупнейший коллективный иск 15:14
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как получить пропуск по SMS
Как получить пропуск по SMS
В "РГ" обсудят, как преодолеть стресс при длительном пребывании дома
В "РГ" обсудят, как преодолеть стресс при длительном пребывании дома
Как будет работать система слежения за контактами зараженных
Как будет работать система слежения за контактами зараженных
14.04.2020 15:30
Рубрика: В мире

Ученые из Бразилии усомнились в эффективности хлорохина в борьбе с COVID-19

Текст: Иван Карташов (Бразилиа)

Группа бразильских ученых приостановила исследования хлорохина после выявления побочных явлений при использовании повышенных дозировок этого противомалярийного препарата в борьбе с новым типом коронавируса.

В исследовании, проводимом на базе Фонда тропической медицины им. Гектора Виейры Доурадо, принял участие 81 пациент больниц столицы штата Амазонас Манауса с подтвержденным диагнозом COVID-19.

Фото: Игорь Зарембо/РИА Новости
ВОЗ: Пока нет данных об эффективности прививки БЦЖ против коронавируса

Ученые разбили больных на две группы. Представителям первой давали по 450 миллиграмм хлорохина два раза в сутки, второй - по 600 миллиграмм также два раза в день. Уже через три дня ученые стали выявлять аритмию у пациентов из второй группы. По завершении 10-дневного эксперимента оказалось, что уровень смертности во второй группе составил 17 процентов, в то время как в первой группе он был 13,5 процента.

При этом ученые подчеркивают, что повышение дозировки препарата не оказывает значительного влияния на снижение способности вируса к размножению.

Вирусологи отмечают, что данные исследования, опубликованного на портале MedRxiv, являются первичными и требуют проведения дополнительных научных изысканий.

Исследование проводилось на базе Фонда тропической медицины им. Гектора Виейры Доурадо при финансовой поддержке правительства штата Амазонас. В нем также приняли участие представители еще двух десятков бразильских исследовательских организаций, включая Фонд им. Освальдо Круза (Fiocruz).

По данным секретариатов здравоохранения штатов, на утро вторника в Бразилии зафиксировано почти 24 тысячи случаев заражения новым типом коронавируса. Жертвами заболевания стали 1,3 тысячи человек.

В мире Южная Америка Бразилия Распространение коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Кабмин приостановил ограничения на торговлю медицинскими масками
Госдума определила новую дату окончания Второй мировой войны
ФАС проверит обоснованность тарифов на сотовую связь в случае повышения
Врач назвал парадоксальной ситуацию с коронавирусом в Москве
Полиция будет проверять водителей на въездах в Москву
Когда и как врачи в разных странах помогают пациентам с COVID-19
Чем грозит пандемия зоопаркам в разных странах