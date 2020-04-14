Ученые из Бразилии усомнились в эффективности хлорохина в борьбе с COVID-19

Группа бразильских ученых приостановила исследования хлорохина после выявления побочных явлений при использовании повышенных дозировок этого противомалярийного препарата в борьбе с новым типом коронавируса.

В исследовании, проводимом на базе Фонда тропической медицины им. Гектора Виейры Доурадо, принял участие 81 пациент больниц столицы штата Амазонас Манауса с подтвержденным диагнозом COVID-19.

Ученые разбили больных на две группы. Представителям первой давали по 450 миллиграмм хлорохина два раза в сутки, второй - по 600 миллиграмм также два раза в день. Уже через три дня ученые стали выявлять аритмию у пациентов из второй группы. По завершении 10-дневного эксперимента оказалось, что уровень смертности во второй группе составил 17 процентов, в то время как в первой группе он был 13,5 процента.

При этом ученые подчеркивают, что повышение дозировки препарата не оказывает значительного влияния на снижение способности вируса к размножению.

Вирусологи отмечают, что данные исследования, опубликованного на портале MedRxiv, являются первичными и требуют проведения дополнительных научных изысканий.

Исследование проводилось на базе Фонда тропической медицины им. Гектора Виейры Доурадо при финансовой поддержке правительства штата Амазонас. В нем также приняли участие представители еще двух десятков бразильских исследовательских организаций, включая Фонд им. Освальдо Круза (Fiocruz).

По данным секретариатов здравоохранения штатов, на утро вторника в Бразилии зафиксировано почти 24 тысячи случаев заражения новым типом коронавируса. Жертвами заболевания стали 1,3 тысячи человек.