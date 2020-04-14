Ученые нашли "слабое место" коронавируса COVID-19

В ходе тестов выяснилось, что оболочка у него не такая плотная, как у многих других смертельных вирусов, в том числе у ВИЧ. Данная информация очень поможет ученым, которые сейчас разрабатывают вакцину, сообщает phys.org.

С помощью компьютерной модели британские ученые узнали, что вирус имеет большое количество шипов, покрытых сахарами (их называют гликаны). То есть он маскируется, чтобы незаметно проникать в клетки.

"Вирусы похожи на волка в овечьей шкуре. Он действует по принципу "поражай и беги", переходя от одного человека к другому", - отметили ученые.

Низкая плотность гликана у SARS-CoV-2 означает, что у иммунной системы остается меньше препятствий для нейтрализации вируса с помощью антител. "Это обнадеживает", - заключили авторы исследования.