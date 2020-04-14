Управляющие организации попросили помощи на проведение дезинфекции

Поддержать отрасль жилищно-коммунального хозяйства в условиях эпидемии просит НП "ЖКХ Контроль". Организация направила письма об этом в адрес премьер-министра Михаила Мишустина и главы Минстроя Владимира Якушева.

Как отмечают авторы письма, из-за отмены штрафов и пеней сборы платежей за ЖКУ в ближайшее время могут значительно снизиться. Вместе с тем объем работ и затраты участников рынка серьезно выросли - в частности, на проведение дезинфекции мест общего пользования в многоквартирных домах. "Стоимость профессиональной дезинфекции - пять рублей с квадратного метра. Для большой девятиэтажки это примерно 25 тысяч рублей в день, или 750 тысяч рублей в месяц. У подавляющего большинства управляющих компаний таких денег нет", - говорится в письме.

Жилищный кодекс гласит, что расходы на содержание общего имущества в многоквартирном доме должны нести собственники. Однако жители решения об увеличении расходов ради проведения санобработки не принимают, отмечают в "ЖКХ Контроль". Во-первых, для этого требуется провести общее собрание, что практически невозможно в период карантина. Во-вторых, в условиях снижающихся доходов собственники вряд ли поддержат идею увеличить тарифы на содержание жилья.

Самая тяжелая ситуация складывается с жилищно-строительными кооперативами (ЖСК) и товариществами собственников жилья (ТСЖ), которые считаются некоммерческими предприятиями и не получают прибыль. Так что у них нет возможности без увеличения тарифов изыскать деньги на дезинфекцию. Кроме того, они не могут рассчитывать на меры поддержки, предусмотренные для предпринимателей, так как не относятся к малому и среднему бизнесу.

Авторы письма просят, в частности, включить сферу ЖКХ в перечень отраслей российской экономики, наиболее пострадавших от эпидемии, рассмотреть возможность предоставления управляющим организациям адресной помощи на проведение дезинфекции. Кроме того, по мнению "ЖКХ Контроль", нужно усовершенствовать механизм выплаты субсидий на оплату ЖКУ, в том числе предусмотреть назначение субсидий в период пандемии даже при наличии долгов.