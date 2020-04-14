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14.04.2020 19:40
Рубрика: В мире

Вена правит бал

В Австрии объявили об окончании карантина, во Франции - о его продлении
Текст: Вячеслав Прокофьев, Ариадна Рокоссовская
Российская газета - Федеральный выпуск № 81(8135)
Президент Франции Эмманюэль Макрон продлил ограничительные меры, введенные из-за пандемии коронавируса, до 11 мая. Об этом глава Пятой республики объявил в телевизионном обращении к нации вечером, сразу после традиционных аплодисментов, которыми французы с балконов и из распахнутых окон каждый вечер благодарят медицинских работников.

По словам Макрона, хотя ситуация остается сложной, "предпринятые меры по борьбе с эпидемией приносят результаты, и распространение нового коронавируса во Франции замедлилось". Макрон заявил, что, начиная с 11 мая, станут открываться детские сады, школы, а это значит, что 12 миллионов учащихся смогут снова сесть за парты. Что касается высших учебных заведений, то они начнут функционировать в первых числах июня. По словам президента, снятие карантинных мер будет происходить поэтапно, а это значит, что рестораны, кафе, гостиницы, театры останутся закрытыми и после 11 мая вплоть до особого распоряжения. Все крупные мероприятия, такие как музыкальные фестивали, не будут проводиться минимум до середины июля.

Фото: Владимир Биль/РГ
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Совсем по-другому выглядит ситуация в Австрии. Там снятие карантина также будет происходить поэтапно, но начнется немедленно. Австрийский канцлер Себастьян Курц объявил, что этот процесс растянется на полтора месяца. Первым делом откроются магазины, продающие товары первой необходимости, такие как продукты и лекарства. Но это относится только к небольшим торговым точкам - не более 400 квадратных метров, при условии выполнения всех санитарных правил, таких как доступность масок и средств для дезинфекции рук, как для продавцов, так и для покупателей. Следующим этапом станет открытие с 1 мая предприятий сферы услуг, таких как салоны красоты, отели и рестораны. По-прежнему и как минимум до середины мая в Австрии не будут работать школы и детские сады. Хотя майские школьные экзамены никто не отменял.

Культурные и спортивные мероприятия, которые были запланированы на апрель, май и июнь, переносятся на более поздние сроки.

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