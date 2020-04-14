В Башкирии при столкновении грузовика и автомобиля погиб человек

Утром 14 апреля в Белорецком районе произошла авария, в которой один человек погиб. Об этом сообщил главный госавтоинспектор Башкирии на своей странице в Facebook.

Сообщается, что зарегистрировали ДТП около восьми утра по московскому времени на 175-м километре автодороги Уфа-Инзер-Белорецк. Автомобиль LADA Granta столкнулся со встречным грузовиком Hino.

В результате аварии 57-летний водитель легкового автомобиля скончался на месте.

Как уточнил Динар Гильмутдинов, погибший ехал на летней резине в условиях снегопада. Возможно, это и стало причиной аварии. Сейчас на месте работает полиция и другие службы.