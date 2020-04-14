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14.04.2020 09:25
Рубрика: Спорт

В ФИФА сомневаются в проведении матчей сборных в 2020 году

Текст: Максим Домчев
Вице-президент ФИФА Виктор Монтальяни считает, что пандемия коронавируса может серьезно сказаться на международном календаре игр сборных. В настоящий момент Международная федерация футбола пока только отложила матчи, которые были назначены на июнь. Но, по словам вице-президента ФИФА, ситуация сложится более серьезная.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock
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Монтальяни считает, что не удастся быстро возобновить матчи. Главная проблема будет заключаться в международных поездках.

"Сентябрь все еще находится в планах, но не уверен, что этот вариант имеет большие шансы с учетом общей обстановки, - цитирует его лова АР. - Сомневаюсь, что первые матчи будут проходить в присутствии зрителей. Это очень рискованно. Скорее, это будет поэтапный подход, такой же, как и во всех остальных сферах. С мартовским окном в 2021 году будет все в порядке. Сейчас надо решить вопрос с национальными лигами, а затем вернемся к нашим соревнованиям. Вероятно, нам придется серьезно подумать о переформатировании некоторых наших мероприятий".

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