В Госдуме оценили идею поощрять студентов-волонтеров

В Общероссийском народном фронте предложили ввести ряд поощрений для студентов-волонтеров, которые участвуют в мероприятиях по борьбе с коронавирусом. Предложение поддержали в Комитете Госдумы по образованию и науке.

С инициативой выступил руководитель проекта Общероссийского народного фронта "Профстажировки" Илья Семин. В частности, было предложено увеличить минимум вдвое стипендии для тех, кто обучается на бюджетной форме. А для обучающихся на платной основе - снизить стоимость обучения на 25%. Также в рамах инициативы предложено засчитывать студенту волонтерскую деятельность в качестве стажировки или практики.

Зампред комитета Госдумы Борис Чернышов, которого цитирует RT, отметил, что любая безвозмездная волонтерская помощь в нынешней серьезной ситуации "на вес золота".

- Именно поэтому так важно ее поддерживать, - считает депутат. - Безусловно, самый важный метод стимулирования - экономический и финансовый.

В дополнение к озвученным предложениям он призвал также рассматривать и такие виды поощрения как бесплатное получение второго высшего образования, либо гарантированные места в магистратуре для тех, кто вносит особый вклад в волонтерские проекты.