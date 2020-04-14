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14.04.2020 14:37
Рубрика: Власть

В Госдуму внесены поправки о госрегулировании цен на продукты

Текст: Татьяна Замахина
В Госдуму внесены поправки о введении госрегулирования цен на продукты питания. Принимать такие решения в обязательном порядке предлагается на уровне правительства. Также полномочия по "заморозке" цен депутаты хотят дать региональным властям.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

С таким предложением выступили депутаты фракции "Справедливая Россия" во главе с лидером Сергеем Мироновым.

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
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Согласно инициативе, правительство России будет "замораживать" розничные цены на продукты при их существенном удорожании. А именно: если цены за месяц выросли более чем на 30%. Депутаты напомнили, что в конце марта такой механизм введен в отношении цен на лекарства.

- Мы предлагаем распространить его на социально значимые продукты первой необходимости - это мясо, рыба, молоко, яйца, крупы, овощи из "борщевого набора", - пояснил Миронов.

Он также отметил, что по действующему законодательству правительство "имеет право" регулировать цены на продовольственные товары. "Наша инициатива превращает это право в прямую обязанность кабмина", - прокомментировал парламентарий.

Полномочия по ограничению торговых наценок на те же продукты депутаты предлагают дать и региональным властям. При этом розничные цены в магазинах, отметили авторы, не должны превышать цены производителей более чем на 50%, а цены оптовых поставщиков - более чем на 20%.

Производители овощей заподозрили розницу в накручивании цен

Сейчас торговые сети "накручивают" по некоторым товарам до 300%, и это чистый "навар" розницы, считает Миронов. Такие накрутки, по его оценке, особенно неуместны на фоне пандемии коронавируса.

В пояснительной записке разработчики отмечают: "Необходимо предусмотреть безусловный механизм регулирования цен на продовольственные товары первой необходимости в случае их существенного удорожания". Отмечается, что такой шаг гарантирует оперативность принятия соответствующего решения не только в сложившейся в 2020 году ситуации борьбы с коронавирусной инфекцией, но и в аналогичной ситуации в будущем.

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