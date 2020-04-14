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14.04.2020 11:31
Рубрика: В мире

В Индонезии появились призраки для поддержания карантина

Текст: Александр Саможнев
В деревне Кепух на острове Ява власти решили усилить карантин для предотвращения распространения коронавируса. Добровольцы переодеваются в призраков, которые должны напугать людей, пишет информагентство Reuters.

Призрачные фигуры, известные в местном фольклоре как "Поконг", завернуты в простыни с небольшой щелкой для глаз, которые обведены углем. Для усиления эффекта лицо посыпается белым блестящим порошком. Духи обозначают захваченные души умерших и грозят захватить с собой несознательных граждан. Для патрулирования некоторые призраки используют скутеры.

Фото: Gettyimages
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Однако, похоже, затея должным образом не сработала. Духи не прогнали людей с улиц, Наоборот, граждане собираются компаниями, чтобы поглазеть на бесплатное представление. Многие не хотят связываться с потусторонним миром и предпочитают оставаться дома. "Родители и дети не покидали свои дома с момента появления патрулей", - подвел итоги рейдов представитель администрации Карно Супадмо.

Между тем в Индонезии зарегистрирован 4241 подтвержденный случай коронавируса, 333 человека умерли от болезни.

В мире Юго-Восточная Азия Индонезия Распространение коронавируса COVID-19

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