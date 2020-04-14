В Индонезии появились призраки для поддержания карантина

'Ghosts' scare Indonesians indoors and away from coronavirus https://t.co/WYPFuszEVe pic.twitter.com/dq99yYCRTG — Reuters (@Reuters) April 13, 2020

Призрачные фигуры, известные в местном фольклоре как "Поконг", завернуты в простыни с небольшой щелкой для глаз, которые обведены углем. Для усиления эффекта лицо посыпается белым блестящим порошком. Духи обозначают захваченные души умерших и грозят захватить с собой несознательных граждан. Для патрулирования некоторые призраки используют скутеры.

Однако, похоже, затея должным образом не сработала. Духи не прогнали людей с улиц, Наоборот, граждане собираются компаниями, чтобы поглазеть на бесплатное представление. Многие не хотят связываться с потусторонним миром и предпочитают оставаться дома. "Родители и дети не покидали свои дома с момента появления патрулей", - подвел итоги рейдов представитель администрации Карно Супадмо.

Между тем в Индонезии зарегистрирован 4241 подтвержденный случай коронавируса, 333 человека умерли от болезни.