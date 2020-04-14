В Instagram Анастасии Заворотнюк появилась новая публикация

В Instagram-аккаунте актрисы Анастасия Заворотнюк, которая вот уже год как серьезно больна, появились первые за более чем три месяца фото супруга артистки, фигуриста Петра Чернышева.

13 апреля близкой подруге Заворотнюк и коллеге ее мужа, олимпийской чемпионке Татьяне Навке исполнилось 45 лет. По поводу чего и опубликованы снимки - Навка и Чернышев на совместном ледовом шоу.

"Сегодня день рождения у прекрасной партнерши Петра Татьяны Навки", - гласит пояснение. За которым следуют пожелания "здоровья, благополучия, любви, еще более ярких горизонтов, еще более смелых планов и еще более грандиозного исполнения всех желаний и мечтаний".

И подпись - "с любовью, от Петра и Анастасии".

Выложила снимки сама Анастасия или кто-то из ее близких, не уточнено.