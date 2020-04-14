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14.04.2020 07:38
Рубрика: В мире

В Китае россияне помещены в карантин из-за контактов с заболевшими COVID-19

Фото: AFP/Hector RETAMAL Фото: AFP/Hector RETAMAL
Фото: AFP/Hector RETAMAL

Более 10 граждан России помещены в карантин в провинции Гуандун на юге Китая из-за контактов с заразившимися коронавирусом. Об этом сообщил консул РФ в городе Гуанчжоу Александр Капишников.

Фото: EPA-EFE/ANGELO CARCONI
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По его словам, с восьмого апреля китайские власти обратились ко всем проживающим в компаундах (жилых комплексах Гуанчжоу), где были выявлены заболевшие COVID-19, пройти дополнительное обследование и карантин. Среди них были и российские граждане, пишет ТАСС. Они, как и другие иностранцы, попали под углубленное медицинское обследование в рамках противоэпидемических мер, принятых в последнее время в отношении граждан африканских государств.

Сейчас на контроле генконсульства четыре человека, которые обратились в дипмиссию самостоятельно, а также "еще около 10 человек, о которых стало известно дипломатам". Консул отметил, что большинство граждан РФ находятся в карантине по месту своего проживания. Тех, кто проживал совместно с африканскими гражданами, направляют в специализированные гостиницы. Всех тестируют на коронавирус.

Провинция Гуандун является крупнейшим промышленным центром Китая. Ее население - 113 миллионов человек, а в консульском округе генконсульства РФ в Гуанчжоу проживает одна из крупнейших в КНР российских диаспор.

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