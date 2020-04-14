В Китай въехали еще 27 человек с коронавирусной инфекцией

В китайский автономный район Внутренняя Монголия через КПП "Забайкальск - Маньчжурия", въехали 27 человек, зараженных коронавирусом. Об этом сообщает комитет по здравоохранению автономного района. По данным ведомства, последние 52 дня на территории не было местных случаев заражения, а только ввозные из-за границы.

"В столицу автономного района - город Хух-Хото - перенаправляют некоторые международные рейсы из Пекина, а проверку на коронавирус пассажиры, въехавшие в страну, проходят там", - со ссылкой на ведомство пишет РИА Новости.

Всего во Внутренней Монголии зарегистрировали 80 ввозных случаев заражения коронавирусом, из которых 36 человек въехали с территории России, 22 прибыли из Великобритании, 19 из Франции, двое из США и один человек из Испании.

Китай, которому удалось прекратить распространение эпидемии в стране, сейчас пытается справиться с ввозными случаями, которых становится все больше из-за того, что граждане страны массово возвращаются на родину. После прекращения авиасообщения между Китаем и Россией, граждане КНР чаще стали использовать пограничные пункты пропуска на Дальнем Востоке. В итоге власти Китая приостановили работу нескольких пассажирских коридоров, в том числе и контрольно-пропускного пункта Маньчжурия - Забайкальск.