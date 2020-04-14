В МИД выясняют судьбу застрявших в США российских школьников

Судьба нескольких десятков российских школьников, выехавших в конце прошлого года на обучение в США, стала предметом разбирательства МИД РФ. Списков детей, по словам официального представителя внешнеполитического ведомства Марии Захаровой, до сих пор нет, как нет и точной информации об их нынешнем местонахождении.

"Выяснилось, что в сложном положении оказалось несколько десятков российских школьников, выехавших прошлой осенью из различных регионов России для обучения в американских учебных заведениях, - говорится в заявлении Захаровой на сайте МИД РФ. - Об этом нашему посольству в Вашингтоне сообщили в Государственном департаменте США. Однако подробностей не привели".

Речь идет о 74 школьниках, отправившихся на учебу по курируемой Госдепартаментом программе Secondary School Student Program. Сейчас из-за пандемии программа сворачивается и по дальнейшему пребыванию старшеклассников в США принимающая сторона не дает никаких пояснений.

"Принимающая сторона не несет никакой ответственности за детей, до сих пор даже не предоставили списков и сведений об их конкретном местопребывании", - указала Мария Захарова.