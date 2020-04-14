В Минстрое определили размеры стандартного жилья

Определение "стандартного жилья" разработал Минстрой. В проекте приказа ведомства устанавливается, каким условиям должны отвечать такие дома и квартиры.

Стандартным жильем предлагается считать квартиры площадью до 100 квадратных метров, индивидуальные дома площадью до 150 квадратных метров на участке до 15 "соток" или же помещения до 130 квадратных метров в домах блокированной застройки. Между тем, ранее к жилью эконом-класса (этот термин позже сменили понятием "стандартное жилье") относились дома и блоки до 200 квадратных метров, высотой не более трех этажей. В квартирах эконом-класса площадь могла варьироваться от 20 до 150 квадратных метров.

В последние годы возросла популярность домов до 100 квадратных метров, указывается в пояснительной записке к документу. Причины этого - низкие затраты на их строительство, быстрота строительства и возможность возведения таких домов на любых типах грунта. Такие дома, как правило, возводятся по типовым проектам, отмечают разработчики документа. Расположение помещений в таких домах стандартное - жилые комнаты скомпонованы вокруг прихожей, кухня и санузел находятся в функциональной связи с общей комнатой, мансардный или второй этажи занимают спальни. С экономической точки зрения дома такой площади целесообразно блокировать в двухквартирные и четырехквартирные. "Предлагаемая проектом приказа площадь до 150 квадратных метров позволяет проектировать дома более комфортными и добавить размещение системы подсобных помещений", - отмечается в пояснительной записке.

Более подробно описано, какой должна быть внутренняя отделка стандартного жилого помещения. В частности, должны быть установлены металлическая входная дверь и межкомнатные двери с фурнитурой, отвечающие требованиям энергосбережения оконные блоки с подоконниками. Должно быть напольное покрытие (в санузлах - из керамической плитки), стены - выкрашены или оклеены обоями, потолки - натяжные, подвесные или окрашенные. На кухне должны быть установлены мойка, тумба под мойку, плита (или варочная панель и духовой шкаф). Многоквартирным домам должен быть присвоен класс энергетической эффективности В и выше.

Такие требования должны быть рекомендательными и устанавливаться на уровне регионов, считает первый вице-президент Международной академии архитектуры Юрий Виссарионов. "В Дагестане и на Чукотке могут быть разные требования к стандартному жилью", - считает он. По мнению архитектора, требования к отделке жилья также излишние - это может регулироваться рынком: кому-то необходима новая квартира "под ключ", а кто-то из соображений экономии или желания самостоятельно выбрать дизайн захочет заняться этим самостоятельно.

Фактически к стандартному жилью отнесены все квартиры площадью до 100 квадратных метров в домах с энергоэффективностью "B" (средняя энергоэффективность, есть еще четыре более высоких классов), а также с отделкой от застройщика, отмечает управляющий партнер компании "Метриум" Мария Литинецкая. Сейчас описываемому в проекте документа стандарту соответствует небольшое число квартир. По данным компании, на московском рынке новостроек, где представлено более 50 тысяч квартир в строящихся домах всех классов (включая Новую Москву), только 32% объектов будут переданы покупателям с полной отделкой. В массовом сегменте новостроек их доля составляет 47%. При этом полная отделка от застройщика далеко не всегда предполагает наличие сантехники и еще реже - плиты, духового шкафа или варочной панели. "В целом по России отделка такого уровня - большая редкость, не больше 10-15% квартир", - говорит Литинецкая.

Определение "стандартного жилья", которое описывается в документе, не имеет отношения к рынку недвижимости, где застройщики условно разделяют продаваемые ими квартиры на разные классы, поясняет президент фонда "Институт экономики города" Надежда Косарева. "Понятие "стандартного жилья" в законодательстве используется лишь для проведения так называемых "голландских аукционов" при организации властями строительства жилья для очередников и различных льготных категорий граждан. Однако на практике такие аукционы не проводятся", - говорит она. По словам Косаревой, документом устанавливаются требования к квартирам, которые может строить и предоставлять льготникам государство. При этом некоторые моменты в проекте приказа можно было бы уточнить - скажем, предлагаемые ограничения площади жилья по сути ничем не обоснованы.