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Текст:   Марина Трубилина 
04:00 14.04.2020

В Минстрое определили размеры стандартного жилья

Определение "стандартного жилья" разработал Минстрой. В проекте приказа ведомства устанавливается, каким условиям должны отвечать такие дома и квартиры.
Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

Стандартным жильем предлагается считать квартиры площадью до 100 квадратных метров, индивидуальные дома площадью до 150 квадратных метров на участке до 15 "соток" или же помещения до 130 квадратных метров в домах блокированной застройки. Между тем, ранее к жилью эконом-класса (этот термин позже сменили понятием "стандартное жилье") относились дома и блоки до 200 квадратных метров, высотой не более трех этажей. В квартирах эконом-класса площадь могла варьироваться от 20 до 150 квадратных метров.

Фото: iStock
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В последние годы возросла популярность домов до 100 квадратных метров, указывается в пояснительной записке к документу. Причины этого - низкие затраты на их строительство, быстрота строительства и возможность возведения таких домов на любых типах грунта. Такие дома, как правило, возводятся по типовым проектам, отмечают разработчики документа. Расположение помещений в таких домах стандартное - жилые комнаты скомпонованы вокруг прихожей, кухня и санузел находятся в функциональной связи с общей комнатой, мансардный или второй этажи занимают спальни. С экономической точки зрения дома такой площади целесообразно блокировать в двухквартирные и четырехквартирные. "Предлагаемая проектом приказа площадь до 150 квадратных метров позволяет проектировать дома более комфортными и добавить размещение системы подсобных помещений", - отмечается в пояснительной записке.

Более подробно описано, какой должна быть внутренняя отделка стандартного жилого помещения. В частности, должны быть установлены металлическая входная дверь и межкомнатные двери с фурнитурой, отвечающие требованиям энергосбережения оконные блоки с подоконниками. Должно быть напольное покрытие (в санузлах - из керамической плитки), стены - выкрашены или оклеены обоями, потолки - натяжные, подвесные или окрашенные. На кухне должны быть установлены мойка, тумба под мойку, плита (или варочная панель и духовой шкаф). Многоквартирным домам должен быть присвоен класс энергетической эффективности В и выше.

Такие требования должны быть рекомендательными и устанавливаться на уровне регионов, считает первый вице-президент Международной академии архитектуры Юрий Виссарионов. "В Дагестане и на Чукотке могут быть разные требования к стандартному жилью", - считает он. По мнению архитектора, требования к отделке жилья также излишние - это может регулироваться рынком: кому-то необходима новая квартира "под ключ", а кто-то из соображений экономии или желания самостоятельно выбрать дизайн захочет заняться этим самостоятельно.

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
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Фактически к стандартному жилью отнесены все квартиры площадью до 100 квадратных метров в домах с энергоэффективностью "B" (средняя энергоэффективность, есть еще четыре более высоких классов), а также с отделкой от застройщика, отмечает управляющий партнер компании "Метриум" Мария Литинецкая. Сейчас описываемому в проекте документа стандарту соответствует небольшое число квартир. По данным компании, на московском рынке новостроек, где представлено более 50 тысяч квартир в строящихся домах всех классов (включая Новую Москву), только 32% объектов будут переданы покупателям с полной отделкой. В массовом сегменте новостроек их доля составляет 47%. При этом полная отделка от застройщика далеко не всегда предполагает наличие сантехники и еще реже - плиты, духового шкафа или варочной панели. "В целом по России отделка такого уровня - большая редкость, не больше 10-15% квартир", - говорит Литинецкая.

Определение "стандартного жилья", которое описывается в документе, не имеет отношения к рынку недвижимости, где застройщики условно разделяют продаваемые ими квартиры на разные классы, поясняет президент фонда "Институт экономики города" Надежда Косарева. "Понятие "стандартного жилья" в законодательстве используется лишь для проведения так называемых "голландских аукционов" при организации властями строительства жилья для очередников и различных льготных категорий граждан. Однако на практике такие аукционы не проводятся", - говорит она. По словам Косаревой, документом устанавливаются требования к квартирам, которые может строить и предоставлять льготникам государство. При этом некоторые моменты в проекте приказа можно было бы уточнить - скажем, предлагаемые ограничения площади жилья по сути ничем не обоснованы.