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14.04.2020 13:19
Рубрика: Экономика

В Пенсионном фонде рассказали, как распорядиться маткапиталом через банк

Текст: Ольга Игнатова

Для того, чтобы семьи, имеющие право на материнский капитал, могли им более удобно распоряжаться, отделения Пенсионного фонда России по всей стране заключили соглашения об информационном обмене с банками. Об этом сообщает пресс-служба ПФР.
Средства маткапитала перечислят вдвое быстрее

По информации Пенсионного фонда, уже подписано 280 соглашений в 83 регионах, в том числе с такими крупными банками, как ВТБ, Сбербанк и "Россельхозбанк". Они обладают большой сетью отделений и предоставляют семьям кредиты с государственной поддержкой.

Начиная с середины апреля, владельцы сертификата на маткапитал смогут обратиться в эти и другие банки для того, чтобы одновременно с оформлением кредита на покупку или строительство жилья подать заявление об оплате материнским капиталом первого взноса, процентов или основного долга по кредиту. Ранее нужно было сделать два обращения - в банк и Пенсионный фонд. Теперь все сделает банк.

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По статистике, чаще всего семьи расходуют средства материнского капитала именно на улучшение жилищных условий.

Экономика Пенсии и пособия Госфонды и контрольные органы Пенсионный фонд Материнский капитал

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