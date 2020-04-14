В Пенсионном фонде рассказали, как распорядиться маткапиталом через банк

Для того, чтобы семьи, имеющие право на материнский капитал, могли им более удобно распоряжаться, отделения Пенсионного фонда России по всей стране заключили соглашения об информационном обмене с банками. Об этом сообщает пресс-служба ПФР.

По информации Пенсионного фонда, уже подписано 280 соглашений в 83 регионах, в том числе с такими крупными банками, как ВТБ, Сбербанк и "Россельхозбанк". Они обладают большой сетью отделений и предоставляют семьям кредиты с государственной поддержкой.

Начиная с середины апреля, владельцы сертификата на маткапитал смогут обратиться в эти и другие банки для того, чтобы одновременно с оформлением кредита на покупку или строительство жилья подать заявление об оплате материнским капиталом первого взноса, процентов или основного долга по кредиту. Ранее нужно было сделать два обращения - в банк и Пенсионный фонд. Теперь все сделает банк.

По статистике, чаще всего семьи расходуют средства материнского капитала именно на улучшение жилищных условий.