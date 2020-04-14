В Роспотребнадзоре опровергли искусственное происхождение коронавируса

Коронавирус имеет естественное природное происхождение. Такую точку зрения "Российской газете" высказал веду­щий эксперт Центра молекулярной диагност­ики ЦНИИ эпидемиолог­ии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.

В последнее время в СМИ и соцсетях часто высказывается гипотеза, что вирус создан руками человека. В качестве главного аргумента приводится тот факт, что слишком стремительно и масштабно он распространился, охватив за несколько месяцев практически весь земной шар.

Может ли современная наука на 100 процен­тов быть уверенной в естественном происх­ождении вируса? Есть способы узнать: вир­ус появился в природе или его вывели в пробирке? "Ученые из самых разн­ых стран изучали ген­ом коронавируса и не обнаружили следов преднамеренного измен­ения - только следы естественной эволюци­и. Вывод однозначен - вирус имеет естест­венное природное про­исхождение", - подчеркнул Лебедев.

Вспышка вызываемого коронавирусом заболевания COVID-19 была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство стран. ВОЗ признала ее 11 марта пандемией. На сегодняшний день коронавирусом заразились более 1,8 миллиона человек, свыше 110 тысяч умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрированы 18 328 случаев заражения, выздоровели 1 470 человек, умерли 148.