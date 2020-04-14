В Роспотребнадзоре опровергли искусственное происхождение коронавируса

В последнее время в СМИ и соцсетях часто высказывается гипотеза, что вирус создан руками человека. В качестве главного аргумента приводится тот факт, что слишком стремительно и масштабно он распространился, охватив за несколько месяцев практически весь земной шар.
Может ли современная наука на 100 процентов быть уверенной в естественном происхождении вируса? Есть способы узнать: вирус появился в природе или его вывели в пробирке? "Ученые из самых разных стран изучали геном коронавируса и не обнаружили следов преднамеренного изменения - только следы естественной эволюции. Вывод однозначен - вирус имеет естественное природное происхождение", - подчеркнул Лебедев.
Вспышка вызываемого коронавирусом заболевания COVID-19 была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство стран. ВОЗ признала ее 11 марта пандемией. На сегодняшний день коронавирусом заразились более 1,8 миллиона человек, свыше 110 тысяч умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрированы 18 328 случаев заражения, выздоровели 1 470 человек, умерли 148.