Председатель правительства утвердил введение для безработных граждан временных правил по дистанционной регистрации на бирже труда. Действовать они будут до конца года.

Зарегистрировать себя в качестве безработного стало возможным на портале "Работа в России". "Регистрацией безработных, назначением пособий по безработице, поиском новой работы, направлением на профобучение, как и раньше, будут заниматься центры занятости, но теперь уже в онлайн-режиме", - сообщил Михаих Мишустин на заседании правительства. Это не только поможет людям с трудоустройством, но защитит их здоровье в условиях распространения коронавируса, считает он.

Кроме того, с апреля по июнь пособие по безработице будет выплачиваться на уровне МРОТ - свыше 12 тысяч рублей.

Еще одно подписанное постановление упрощает порядок оформления инвалидности. До 1 октября все будет проходить заочно, без личного присутствия человека. "Ни на какие экспертизы ездить уже будет не нужно", - подчеркнул председатель правительства. Автоматически продлят группу инвалидности тем, кому она уже присвоена. Правила распространяются как на взрослых, так и на детей.