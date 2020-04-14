В РПЦ рассказали, как самостоятельно освятить пасхи и куличи

В Русской православной церкви рассказали, как в условиях пандемии коронавируса освятить пасхи и куличи дома. Сообщение об это появилось на официальном сайте патриархии.

Рабочая группа по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции сообщила, что в нынешних условиях, учитывая, что у многих прихожан не будет возможности лично посетить храмы в день Пасхи, по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла верующие, оставшиеся дома, могут совершить благословение куличей, пасх, яиц и прочей пасхальной снеди самостоятельно.

Сделать это можно следующим образом: перед пасхальной трапезой трижды пропеть тропарь Пасхи "Христо́с воскре́се из ме́ртвых, / сме́ртию смерть попра́в, / и су́щим во гробе́х живо́т дарова́в", а затем окропить снеди освященной водой, если она есть, со словами: "Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь".