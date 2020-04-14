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14.04.2020 13:38
Рубрика: Общество

В РПЦ рассказали, как самостоятельно освятить пасхи и куличи

Текст: Елена Яковлева
Фото: Артем Геодакян/ТАСС Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Фото: Артем Геодакян/ТАСС

В Русской православной церкви рассказали, как в условиях пандемии коронавируса освятить пасхи и куличи дома. Сообщение об это появилось на официальном сайте патриархии.

Фото: предоставлено пресс-службой Maison Dellos
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Рабочая группа по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции сообщила, что в нынешних условиях, учитывая, что у многих прихожан не будет возможности лично посетить храмы в день Пасхи, по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла верующие, оставшиеся дома, могут совершить благословение куличей, пасх, яиц и прочей пасхальной снеди самостоятельно.

Сделать это можно следующим образом: перед пасхальной трапезой трижды пропеть тропарь Пасхи "Христо́с воскре́се из ме́ртвых, / сме́ртию смерть попра́в, / и су́щим во гробе́х живо́т дарова́в", а затем окропить снеди освященной водой, если она есть, со словами: "Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь".

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