В США в разгар пандемии оказалась группа российских школьников

Российские школьники находятся в США по программе Secondary School Student Program, курируемой Госдепом. Сейчас программа из-за пандемии сворачивается в срочном порядке. О наличии попавших в трудную ситуацию подростках российскому посольству в Вашингтоне рассказали в Госдепартаменте США, однако не дали никаких деталей.

"Принимающая сторона не несет никакой ответственности за детей, и до сих пор даже не предоставили списков и сведений об их конкретном местопребывании", - сообщает Захарова.

При этом она подчеркивает, что "МИД России не был поставлен в известность ни о каких программах, предполагающих вывоз наших школьников в США. Их реализация ни с кем не согласовывалась. Они осуществлялись втайне от российских властей".

Представитель МИД РФ напоминает, что "еще в 2014 году Россия была вынуждена отказаться от участия в курируемой Госдепартаментом программе школьных обменов "FLEX". Это произошло из-за неспособности организаторов гарантировать благополучное возвращение российских детей домой. Нам пришлось пресечь подобные мероприятия, но в Вашингтоне не успокоились и стали действовать тайком. В критической ситуации эта афера вскрылась".

В настоящий момент российская сторона добивается "исчерпывающей информации о наших школьниках с указанием их точного количества, фамилий и имен, местонахождения, названий учебных заведений, контактных данных тех, кто отвечал за пребывание детей в США". МИД и российские дипломатические службы в США делают все возможное для поиска детей. Также дипломаты были бы признательны родителям за любую дополнительную информацию.

Кроме того, отмечает Захарова, были сделаны соответствующие демарши Госдепартаменту и посольству США в РФ, однако "предметной реакции пока нет".

"Обращаем внимание на то, что осуществление каких-либо проектов, сопряженных с отправкой несовершеннолетних граждан России за рубеж, без должного согласования с российскими компетентными ведомствами недопустимо, - сообщает Захарова. - Ведь речь идет о таких важных вещах, как обеспечение здоровья и безопасности детей, что наглядно продемонстрировал нынешний кризис с распространением коронавирусной инфекции. Вся ответственность за последствия такой махинации, безусловно, полностью лежит на тех, кто их туда увез".