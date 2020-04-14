В США ждет возвращения домой 51 российский школьник

Госдепартамент США уточнил число российских школьников, застрявших в США, и заявил, что "работает с организаторами частных поездки, чтобы вернуть детей на родину".

"По состоянию на 6 апреля, в США по программам, финансируемым частными спонсорами, оставался 51 российский старшеклассник. Как нам известно, некоторые из них выразили желание вернуться в Россию, и мы работаем напрямую с организаторами поездок", цитирует ТАСС заявление американской дипмиссии в РФ.

Пресс-секретаря посольства США в РФ Ребекка Росс, которую цитирует "Интерфакс", заявила, что в этом направлении будет "оказана поддержка и помощь" и что диппредствительство "проинформировало МИД РФ по этому вопросу".