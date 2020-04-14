Великобритания подвела итоги трехнедельного карантина

Три показавшихся бесконечными недели прошли с той поры, когда Борис Джонсон предписал руководимой им стране режим чрезвычайного положения. Граждан Британии обязали: постоянно находиться дома, выходя лишь единожды в день в продуктовые магазины или в аптеку, отправляться на работу лишь при крайней необходимости, отменить все празднества, свадьбы и крещения, а также уличные сборища размером более двух человек. За несоблюдение этих установлений британцам пригрозили штрафом.

Очень скоро штрафы и впрямь пришлось платить - только не фунтами стерлингов, а десятью с лишним тысячами смертей британцев, заразившихся коронавирусом в минувшие три недели. Скорость распространения эпидемии, судя по всему, была не просчитана правительством Соединенного Королевства. Для заболевших не хватило в госпиталях самого необходимого: квалифицированного медперсонала, коек в отделениях интенсивной терапии, антибиотиков и аппаратов искусственной вентиляции легких.

Британские врачи, не называя своих имен, рассказывают журналистам страшные истории о том, что происходит сегодня в госпиталях страны: рабочие смены, длящиеся по 13 часов, нарушение всех регламентов безопасности при осмотре инфицированных пациентов, нехватка защитной экипировки, восполняемая врачами и медсестрами самодельными халатами из мусорных целлофановых мешков. За последние недели в Британии умерли на работе от заражения коронавирусом 19 сотрудников Национальной службы здравоохранения.

Врач-реаниматолог из Мидлэндс, пожелавшая не называть своего имени, с горечью отчиталась о тотальной неукомплектованности больниц, в которых не хватает коек интенсивной терапии, антибиотиков и аппаратов искусственного дыхания. В результате вынужденно отменяются признанные "несрочными" операции в онкологических отделениях. Опасность, которой подвергают себя сегодня верные клятве Гиппократа британские врачи и медсестры, сравнима разве что с работой во фронтовых госпиталях в разгар войны.

Телерепортаж BBC из одного из лучших мировых центров медицины - госпиталя Университетского колледжа (UCL) Лондона - показал сюжет в котором телезрителя "впустили" в палату интенсивной терапии. Не буду углубляться в детали. Скажу лишь что это вызвало шок: ты видишь людей на грани смерти - и склонившихся над ними врачей в инопланетном облачении, в отчаянной попытке удержать этого уходящего человека здесь, по эту сторону жизни.

Одного этого, кажется, достаточно, чтобы сделать все, что в твоих силах дабы остановить кошмар этой беспрецедентной по своей жестокости эпидемии. Кто владеет этой силой? Ею владеет руководство страны, получившее от своих граждан мандат на власть. А это означает, что никакие запретительные установления, какими бы жесткими они не казались, не могут быть отвергнуты, если речь идет о здоровье и благополучии твоего народа. Британское правительство ввело карантинные меры, которые действовали на протяжении последних трех недель и которые сработали откровенно слабо.

За все три недели карантина, выходя в магазин или на короткую прогулку на воздухе, я ни разу не увидела в моем районе Лондона ни одного полицейского. Это красноречиво говорит о том, что меры "чрезвычайного положения" оказались мерами на словах - но не всегда на деле. Прохожих на уличных тротуарах Лондона становится день ото дня все больше, так что дабы избежать столкновения нос к носу и сохранить дистанцию в два метра приходится подчас соскальзывать на проезжую часть. А что касается магазинов, аптек или еще каких оставшихся открытыми заведений, то ходить туда можно не считая числа своих "ходок", ибо за твоими передвижениями, вопреки обещаниям властей, никто, увы, не наблюдает. За период карантина было оштрафовано всего 1084 человека злостно нарушивших правила поведения.

Депрессивным новостям нет конца. Согласно данным благотворительной организации "Food Foundation", сегодня голодают полтора миллиона британцев, поскольку из-за эпидемии коронавируса они остались без работы. Эпидемия и последовавший за нею карантин закрыли маленькие компании и мелкие частные предприятия, лишив их сотрудников заработка. На финансовую поддержку правительства эти люди рассчитывать не могут. По данным газеты The Guardian, в Ливерпуле в период карантина, на 150 процентов увеличился запрос от местных органов власти на получение "грантов чрезвычайной ситуации" тем, кто остался без средств к существованию и не может позволить себе еду и плату за коммунальные услуги. Число голодающих за последние три недели выросло в Британии в полтора раза, а в некоторых регионах страны и вдвое, согласно данным доктора Рашель Лупстра из Королевского колледжа Лондона.

Каким будет следующий этап битвы Британии с коронавирусом? Руководство страны, судя по сегодняшней информации в здешних СМИ, рассматривает два варианта: продление карантина или введение сценария так называемого "стадного иммунитета". Первый вариант выглядит абсолютно логичным и опробованным уже целым рядом стран пострадавшим от эпидемии COVID-19. Второй вариант внушает ужас. Его суть заключается в том, что переболеть придется без каких-либо вакцинаций большей части населения, после чего у выжившей части якобы выработается иммунитет к COVID-19.

Этот вариант решительно отклоняет глава ВОЗ Тедрос Гебреисус, считая его своего рода авантюрой. Во всей сегодняшней сумятице и неопределенности Британии на предмет дальнейших действий очень трудно подвести какую-то черту. Как сказал мой приятель, работающий в лондонском Сити, "сидим сегодня как на пороховой бочке..."