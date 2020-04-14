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14.04.2020 22:00
Рубрика: Спорт

Шоссе подождет

Легендарную "Тур де Франс" решили отложить
Текст: Илья Соболев
Российская газета - Федеральный выпуск № 81(8135)
Легендарная веломногодневка "Тур де Франс" не состоится в запланированные сроки. Это стало ясно после того, как президент Франции Эммануэль Макрон продлил запрет на проведение массовых мероприятий до середины июля.
Фото: Marco Bertorello / AFP Фото: Marco Bertorello / AFP
Фото: Marco Bertorello / AFP

Напомним, культовая гонка должна была пройти с 27 июня по 19 июля. Очевидно, что эти сроки никак не состыкуются с действующими ограничениями. Вариант, озвученный на прошлой неделе, при котором "Большая петля" стартует 25 июля в Ницце и завершится 16 августа в Париже, с учетом нестабильной ситуации тоже выглядит слишком рискованным. Все осложняется еще и тем обстоятельством, что организаторы принципиально не хотят проводить "Тур де Франс" без зрителей.

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По информации Marca, боссы "Тур де Франс" и двух других супермногодневок, "Джиро д Италия" и "Вуэльта Испания", уже вовсю прорабатывают новый календарь. Важный момент: все три веломарафона хотят сохранить свой традиционный 21-дневный формат. И вот к какому решению пока все склоняются. "Тур де Франс" провести со 2 по 25 августа, "Вуэльту" перенести с августа на сентябрь, а "Джиро", которое должно было пройти еще в мае, отложить до октября.

Правда, не совсем понятно, как тогда "Вуэльту" состыковать с чемпионатом мира по велогонкам на шоссе, который должен был пройти с 20 по 27 сентября в Швейцарии.

Еще один серьезный вопрос, который пока остается без проработки: будет ли у гонщиков достаточно времени, чтобы набрать необходимую форму для участия в столь изнурительных многодневках? Напомним, победителем "Тур де Франс"-2019 является колумбиец Эган Берналь.

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