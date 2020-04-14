Вьетнам передал России 150 тысяч масок

Вьетнам подарил России 150 тысяч антибактериальных масок собственного производства для борьбы с распространением коронавируса. Об этом сказано в заявлении МИД Вьетнама.

При вручении замминистра иностранных дел Вьетнама Ан Дунг поблагодарил российское правительство за заботу о вьетнамской общине в РФ и отметил, что Ханой готов обмениваться опытом и сотрудничать с Москвой в борьбе с пандемией. Он подчеркнул также, что такое сотрудничество - это значительный вклад в развитие контактов между двумя странами в год 70-летия установления дипломатических отношений.

Посол России во Вьетнаме Константин Внуков выразил глубокую благодарность вьетнамскому народу и правительству за помощь и выразил надежду, что страны вместе преодолеют пандемию.