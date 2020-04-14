Владимир Путин участвует в онлайн-саммите ЕАЭС

Сегодня началась встреча лидеров ЕАЭС в формате видеоконференции. Ожидается принятие совместного документа.
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"Президент России Владимир Путин участвует в начавшейся встрече членов Высшего Евразийского экономического совета в формате видеоконференции", - сообщил информагентствам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Уже выступил президент Беларуси Александр Лукашенко. "По итогам планируется принятие совместного документа", - анонсировал Песков.
Саммит посвящен выработке совместных мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции и поддержанию экономической стабильности стран "пятерки". Встреча проводится по инициативе Лукашенко.