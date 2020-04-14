Власти Чехии объявили о пятиступенчатом плане снятия ограничительных мер

Власти Чешской Республики объявили о пятиступенчатом плане по снятию ограничительных мер. Его реализация начнется 20 апреля и закончится 8 июня, сообщает AFP.

По словам заместителя министра здравоохранения Чехии Романа Примулы, эпидемия в стране демонстрирует тенденцию к снижению. В этой стране-члене Евросоюза с населением в 10,7 миллиона человек, по состоянию на вечер вторника был зарегистрирован 6101 подтвержденный случай заражения вирусом, в том числе 161 смертельный. Чешский вице-премьер Карел Гавличек со своей стороны сказал журналистам, что коронавирус находится под контролем и в этой связи правительство Чехии приняло решение о реализации плана по снятию ограничительных мер.

Первыми 20 апреля начнут работу рынки под открытым небом, ремесленные точки и мастерские, такие как ремонт обуви или услуги портных. Также допускаются свадьбы до 10 человек, а профессиональные спортсмены смогут тренироваться в маленьких группах. Небольшие магазины, которые не расположены в торговых центрах, смогут снова начать работу с 27 апреля. 11 мая откроются большие магазины, расположенные за пределами торговых центров, а 25 мая начнут работу рестораны и знаменитые чешские пабы на открытом воздухе. В этот же день правительство откроет парикмахерские и косметические салоны, музеи, галереи и открытые части зоопарков.

Работа торговых центров, закрытых ресторанов, пабов, отелей, театров, замков, зоопарков, культурные и спортивные мероприятия до 50 человек, а также крупные свадьбы возобновятся 8 июня. Министр образования Роберт Плага заявил, что правительство начнет постепенное открытие школ и университетов с 20 апреля, но добавил, что они, вероятно, не откроются полностью до летних каникул, начинающихся 1 июля.