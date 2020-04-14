Власти США заявили о возможности снятия санитарных ограничений в стране

Власти США рассматривают возможность отмены санитарных ограничений с первого мая. Об этом на брифинге в Белом доме рассказал министр финансов страны Стивен Мнучин, отметив, что "этот вопрос он уже обсуждал с президентом США".

"Принятие решение должно базироваться на сохранении жизней людей, а не на минимизации ущерба экономике. Поэтому в этом вопросе мы будем опираться на мнение врачей", - цитирует главу американского минфина ТАСС.

В разработке плана по снятию ограничений, ранее введенных из-за пандемии коронавируса, наряду с властью будут участвовать также бизнес-лидеры страны. Одновременно составляют и рекомендации такого рода для губернаторов, которые позволят им безопасно открывать свои штаты.

Ранее президент Дональд Трамп продлил в стране действие санитарных ограничений до 30 апреля. Сейчас разрешено работать только продуктовым магазинам и аптекам. Рестораны и кафе принимают заказы только навынос. Закрыты спортзалы, музеи, учебные заведения, кинозалы и театры. По информации Университета Джонса Хопкинса, в США зафиксировано более 580 тысяч случаев заражения коронавирусом.