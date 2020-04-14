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14.04.2020 06:36
Рубрика: В мире

Власти США заявили о возможности снятия санитарных ограничений в стране

Министр финансов США Стивен Мнучин. Фото: REUTERS/ Kevin Lamarque Министр финансов США Стивен Мнучин. Фото: REUTERS/ Kevin Lamarque
Министр финансов США Стивен Мнучин. Фото: REUTERS/ Kevin Lamarque

Власти США рассматривают возможность отмены санитарных ограничений с первого мая. Об этом на брифинге в Белом доме рассказал министр финансов страны Стивен Мнучин, отметив, что "этот вопрос он уже обсуждал с президентом США".

Фото: AFP/MANDEL NGAN
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"Принятие решение должно базироваться на сохранении жизней людей, а не на минимизации ущерба экономике. Поэтому в этом вопросе мы будем опираться на мнение врачей", - цитирует главу американского минфина ТАСС.

В разработке плана по снятию ограничений, ранее введенных из-за пандемии коронавируса, наряду с властью будут участвовать также бизнес-лидеры страны. Одновременно составляют и рекомендации такого рода для губернаторов, которые позволят им безопасно открывать свои штаты.

Ранее президент Дональд Трамп продлил в стране действие санитарных ограничений до 30 апреля. Сейчас разрешено работать только продуктовым магазинам и аптекам. Рестораны и кафе принимают заказы только навынос. Закрыты спортзалы, музеи, учебные заведения, кинозалы и театры. По информации Университета Джонса Хопкинса, в США зафиксировано более 580 тысяч случаев заражения коронавирусом.

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