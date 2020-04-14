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14.04.2020 11:03
Рубрика: Власть

Военнослужащих обяжут раз в год проходить диспансеризацию

Текст: Владислав Куликов

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности рассмотрела законопроект, обязывающий военнослужащих ежегодно проходить диспансеризацию.

"Подготовленный законопроект урегулирует вопросы проведения медицинских осмотров и диспансеризации среди военнослужащих, - пояснил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. - Инициатива направлена на повышение гарантий защиты жизни и здоровья военнослужащих путем укрепления системы профилактики. Нет необходимости объяснять, что вовремя выявленная болезнь во многих случаях является гарантией спасения жизни.

Фото: Минобороны РФ/ТАСС
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Теперь на законодательном уровне будет закреплено, что военнослужащие должны не реже одного раза в год проходить диспансеризацию, медицинские осмотры. Порядок проведения ежегодных медицинских осмотров будет установлен ведомством, в котором военнослужащий проходит службу, по согласованию с Минздравом".

Кстати, вопросам профилактики военные медики всегда уделяли особое внимание. Например, как сообщил недавно начальник медицинской службы Главного командования ВМФ полковник Игорь Мосягин, в Военно-морском флоте проводится регулярная работа по профилактике сезонных заболеваний и гриппа.

"Профилактическая работа проводится в отношении всех категорий личного состава, - от военнослужащих срочной службы до адмирала. Она предполагает, прежде всего, вакцинацию, - рассказал полковник Мосягин. - Войсковые части обеспечены препаратами, повышающими резистентность организма. Как и положено, регулярно проводятся медицинские обследования личного состава, а также углубленные обследования на стационарной основе военнослужащих возрастной категории свыше 40 лет". Осенью прошлого года 100 процентов военнослужащих ВМФ прошли вакцинацию.

Власть Безопасность Армия Правительство Минздрав

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