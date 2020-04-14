Военнослужащих обяжут раз в год проходить диспансеризацию

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности рассмотрела законопроект, обязывающий военнослужащих ежегодно проходить диспансеризацию.

"Подготовленный законопроект урегулирует вопросы проведения медицинских осмотров и диспансеризации среди военнослужащих, - пояснил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. - Инициатива направлена на повышение гарантий защиты жизни и здоровья военнослужащих путем укрепления системы профилактики. Нет необходимости объяснять, что вовремя выявленная болезнь во многих случаях является гарантией спасения жизни.

Теперь на законодательном уровне будет закреплено, что военнослужащие должны не реже одного раза в год проходить диспансеризацию, медицинские осмотры. Порядок проведения ежегодных медицинских осмотров будет установлен ведомством, в котором военнослужащий проходит службу, по согласованию с Минздравом".

Кстати, вопросам профилактики военные медики всегда уделяли особое внимание. Например, как сообщил недавно начальник медицинской службы Главного командования ВМФ полковник Игорь Мосягин, в Военно-морском флоте проводится регулярная работа по профилактике сезонных заболеваний и гриппа.

"Профилактическая работа проводится в отношении всех категорий личного состава, - от военнослужащих срочной службы до адмирала. Она предполагает, прежде всего, вакцинацию, - рассказал полковник Мосягин. - Войсковые части обеспечены препаратами, повышающими резистентность организма. Как и положено, регулярно проводятся медицинские обследования личного состава, а также углубленные обследования на стационарной основе военнослужащих возрастной категории свыше 40 лет". Осенью прошлого года 100 процентов военнослужащих ВМФ прошли вакцинацию.