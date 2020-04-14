Волонтеры помогут людям на самоизоляции в онлайне

Жизнь в условиях самоизоляции может быть безопасной и достаточно комфортной, если вы давно освоились в цифровой среде и способны оплатить товар или услугу дистанционно, заказав то, что нужно, на дом.

Однако наиболее уязвимые для вируса пожилые люди, находящиеся сейчас дома, одновременно и редко владеют дистанционными форматами взаимодействия. На помощь им приходят социальные инициативы бизнеса и некоммерческих организаций.

На время карантина несколько крупных торговых сетей предложили пенсионерам возможность сделать заказ нужных товаров с помощью сотрудника колл-центра. А для тех, кто умеет хотя бы включать компьютер, на сайтах создаются специальные страницы, где можно заказать недельный набор товаров и таким образом упростить механизм онлайн-покупки. Минимальная сумма заказа, подразумевающая бесплатную доставку, специально для пенсионеров также часто уменьшается.

Под изменившиеся потребности людей на самоизоляции трансформируется социальная сфера, мощные офлайн-проекты по организации досуга для пожилых людей на период карантина оказались свернуты. Но и небольшие, и крупные волонтерские организации перестраивают свою работу с учетом необходимости дистанционных коммуникаций - проводят телефонные и онлайн-консультации, тренировки, обучение иностранным языкам и многое другое. Московский волонтерский центр "Серебряный возраст", в котором люди в возрасте от 50 лет помогали в организации форумов и занимались с воспитанниками детских домов, перестроил свою работу на дистанционный формат: три раза в неделю для волонтеров проходят различные вебинары. Академия памяти "Ясный ум", в которой пожилым людям помогают в профилактике возрастных изменений работы мозга, начала занятия в сети и готовится проводить утренние зарядки "с экрана".

Еще одна волонтерская инициатива может не только облегчить жизнь пожилых на карантине, но и изменить ситуацию с цифровой грамотностью пенсионеров в целом. Активист Общероссийского народного фронта Павел Скляров рассказал, что к волонтерам всероссийского проекта "Мы вместе" от пенсионеров начали поступать просьбы помочь оплатить коммунальные услуги через интернет. Раньше они делали это через кассы расчетных центров или на почте.

"Люди привыкли платить за ЖКХ вовремя, возможная отмена пеней не меняет их привычки, - считает волонтер. - Им очень сложно разобраться, как вводить данные квитанции в компьютере. Будет правильным, если в условиях эпидемии на государственном уровне введут какой-то упрощенный порядок онлайн-оплаты с понятным интерфейсом. Сервис, в котором уже указаны все данные плательщика, номера счетов управляющих, ресурсоснабжающих организаций, например личные кабинеты в ГИС ЖКХ, чтобы оставалось лишь ввести сумму платежа". Учтя такие запросы, ОНФ официально обратился в Минстрой России с предложением стимулировать перевод документооборота с потребителями жилищно-коммунальных услуг в электронную форму.

В условиях пандемии у волонтерской помощи появилось и неожиданное направление в сфере онлайн-образования - помощь в университетах, переходящих на дистанционное обучение. Далеко не каждый преподаватель, даже если он обладает огромным опытом по своему предмету, способен самостоятельно и без стресса переключиться на технологии онлайн-образования. Поэтому внутри многих образовательных учреждений сейчас идет интенсивная работа добровольцев на благо alma mater. Так, в Алтайском государственном техническом университете (АлтГТУ) волонтерами стали студенты факультета информационных технологий. Они настраивают цифровое взаимодействие студентов и преподавателей, сопровождают вебинары и помогают в создании медиаконтента.

Подобный проект заработал и в Высшей школе экономики в Москве: студенты-добровольцы перед участием в нем сами проходят специальное обучение, чтобы уметь поддержать всех, кто испытывает трудности при использовании электронных сервисов. Как отмечает начальник отдела планирования и контроля цифровой трансформации цифрового блока ВШЭ Олеся Клычихина, цифровые волонтеры появились в университете благодаря идее ректора НИУ ВШЭ Ярослава Кузьминова. "Ею прониклись все, даже министерство науки и высшего образования поднимает эту тему на федеральном уровне. А мы еще до пандемии прорабатывали сценарии активного привлечения студентов к участию в создании и поддержке цифровых решений ВШЭ".

Похожий социальный проект, но уже для работодателей и работников, появился в рамках акции "Мы вместе" Центра поддержки граждан по трудовым вопросам, возникшим в связи с распространением коронавируса, в том числе о переходе на удаленный режим работы. Консультировать обратившихся будут студенты-волонтеры, а также специалисты в области трудового права из Ассоциации юристов России и других объединений.