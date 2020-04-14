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Вызов года

Социальная ответственность бизнеса

Проект: Вызов года 2020
Рубрика: Экономика

14.04.2020 12:22
Текст: Алена Баталова

Волонтеры помогут людям на самоизоляции в онлайне

Жизнь в условиях самоизоляции может быть безопасной и достаточно комфортной, если вы давно освоились в цифровой среде и способны оплатить товар или услугу дистанционно, заказав то, что нужно, на дом.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Однако наиболее уязвимые для вируса пожилые люди, находящиеся сейчас дома, одновременно и редко владеют дистанционными форматами взаимодействия. На помощь им приходят социальные инициативы бизнеса и некоммерческих организаций.

Фото: Максим Коротченко
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На время карантина несколько крупных торговых сетей предложили пенсионерам возможность сделать заказ нужных товаров с помощью сотрудника колл-центра. А для тех, кто умеет хотя бы включать компьютер, на сайтах создаются специальные страницы, где можно заказать недельный набор товаров и таким образом упростить механизм онлайн-покупки. Минимальная сумма заказа, подразумевающая бесплатную доставку, специально для пенсионеров также часто уменьшается.

Под изменившиеся потребности людей на самоизоляции трансформируется социальная сфера, мощные офлайн-проекты по организации досуга для пожилых людей на период карантина оказались свернуты. Но и небольшие, и крупные волонтерские организации перестраивают свою работу с учетом необходимости дистанционных коммуникаций - проводят телефонные и онлайн-консультации, тренировки, обучение иностранным языкам и многое другое. Московский волонтерский центр "Серебряный возраст", в котором люди в возрасте от 50 лет помогали в организации форумов и занимались с воспитанниками детских домов, перестроил свою работу на дистанционный формат: три раза в неделю для волонтеров проходят различные вебинары. Академия памяти "Ясный ум", в которой пожилым людям помогают в профилактике возрастных изменений работы мозга, начала занятия в сети и готовится проводить утренние зарядки "с экрана".

Еще одна волонтерская инициатива может не только облегчить жизнь пожилых на карантине, но и изменить ситуацию с цифровой грамотностью пенсионеров в целом. Активист Общероссийского народного фронта Павел Скляров рассказал, что к волонтерам всероссийского проекта "Мы вместе" от пенсионеров начали поступать просьбы помочь оплатить коммунальные услуги через интернет. Раньше они делали это через кассы расчетных центров или на почте.

Фото: iStock
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"Люди привыкли платить за ЖКХ вовремя, возможная отмена пеней не меняет их привычки, - считает волонтер. - Им очень сложно разобраться, как вводить данные квитанции в компьютере. Будет правильным, если в условиях эпидемии на государственном уровне введут какой-то упрощенный порядок онлайн-оплаты с понятным интерфейсом. Сервис, в котором уже указаны все данные плательщика, номера счетов управляющих, ресурсоснабжающих организаций, например личные кабинеты в ГИС ЖКХ, чтобы оставалось лишь ввести сумму платежа". Учтя такие запросы, ОНФ официально обратился в Минстрой России с предложением стимулировать перевод документооборота с потребителями жилищно-коммунальных услуг в электронную форму.

В условиях пандемии у волонтерской помощи появилось и неожиданное направление в сфере онлайн-образования - помощь в университетах, переходящих на дистанционное обучение. Далеко не каждый преподаватель, даже если он обладает огромным опытом по своему предмету, способен самостоятельно и без стресса переключиться на технологии онлайн-образования. Поэтому внутри многих образовательных учреждений сейчас идет интенсивная работа добровольцев на благо alma mater. Так, в Алтайском государственном техническом университете (АлтГТУ) волонтерами стали студенты факультета информационных технологий. Они настраивают цифровое взаимодействие студентов и преподавателей, сопровождают вебинары и помогают в создании медиаконтента.

Фото: Эльмира Аширова/РГ
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Подобный проект заработал и в Высшей школе экономики в Москве: студенты-добровольцы перед участием в нем сами проходят специальное обучение, чтобы уметь поддержать всех, кто испытывает трудности при использовании электронных сервисов. Как отмечает начальник отдела планирования и контроля цифровой трансформации цифрового блока ВШЭ Олеся Клычихина, цифровые волонтеры появились в университете благодаря идее ректора НИУ ВШЭ Ярослава Кузьминова. "Ею прониклись все, даже министерство науки и высшего образования поднимает эту тему на федеральном уровне. А мы еще до пандемии прорабатывали сценарии активного привлечения студентов к участию в создании и поддержке цифровых решений ВШЭ".

Похожий социальный проект, но уже для работодателей и работников, появился в рамках акции "Мы вместе" Центра поддержки граждан по трудовым вопросам, возникшим в связи с распространением коронавируса, в том числе о переходе на удаленный режим работы. Консультировать обратившихся будут студенты-волонтеры, а также специалисты в области трудового права из Ассоциации юристов России и других объединений.

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Вызов года. Социальная ответственность бизнеса
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