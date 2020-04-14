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14.04.2020 03:00
Рубрика: Общество

ВОЗ: Пока нет данных об эффективности прививки БЦЖ против коронавируса

Фото: Игорь Зарембо/РИА Новости Фото: Игорь Зарембо/РИА Новости
Фото: Игорь Зарембо/РИА Новости

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) пока не располагает точными данными о том, что противотуберкулезная прививка БЦЖ может снизить риск заражения новым коронавирусом. Об этом говорится в распространенном в понедельник бюллетене.

Фото: AP Photo/Martin Meissner
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"Нет свидетельств того, что вакцина БЦЖ защищает людей от инфицирования вирусом, вызывающим COVID-19", - цитирует ТАСС заявление. В связи с этим, ВОЗ пока не рекомендует применять эту вакцину для предотвращения заражения коронавирусом. Отмечается, что сейчас специалисты проводят клинические испытания вакцины БЦЖ, и ВОЗ ожидает первых результатов.

Напомним, вспышка вызываемого коронавирусом заболевания COVID-19 была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань (провинция Хубэй). Позднее коронавирус распространился за пределы материкового Китая, охватив большинство стран мира. В марте ВОЗ признала COVID-19 пандемией.

Общество Здоровье Международные организации ВОЗ Распространение коронавируса COVID-19

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