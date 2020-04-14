ВОЗ созывает чрезвычайный комитет из-за новой вспышки Эбола

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила 14 апреля, что созывает чрезвычайный комитет по лихорадке Эбола в связи со сложной ситуацией в Демократической республике Конго (ДРК).

Почти два месяца в этой стране не было зафиксировано ни одного нового случая смертельной болезни, но за последние дни их обнаружено три. По словам официального представителя ВОЗ Маргарет Харрис, два человека скончались, один жив. Что интересно, ВОЗ планировала 13 апреля объявить о завершении эпидемии Эбола, однако новые случаи спутали планы.

Заседание чрезвычайного комитета пройдет уже 14 апреля. На нем должно быть принято решение, надо ли продлевать в ДРК режим чрезвычайной ситуации.

Эпидемия Эбола в ДРК началась в июле-августе 2018 года, в основном в отдаленных восточных провинциях страны Итури и Северное Киву. В результате от болезни скончались 2 227 человек. Это уже вторая эпидемия Эбола за последнее десятилетие - первая была в Западной Африке в 2013-16 годах, в результате скончались 11 323 человека, и это только подтвержденные случаи, однако специалисты ВОЗ полагают, что в реальности смертей было чуть ли не вдвое больше.

Как поясняет Маргарет Харрис, вероятность новых вспышек болезни весьма велика в силу того, что невозможно проконтролировать все территории, кроме того, вирус может сохранять жизнеспособность в использованных иглах, шприцах и флаконах в течение нескольких недель, а в жидкостях переболевшего организма - несколько месяцев. И, наконец, вирус Эбола сохраняется в естественных резервуарах - среди животных (горилл, шимпанзе, летучих мышей, лесных антилоп, дикобразов, хохлатых антилоп-дукеров).

В ходе нынешней вспышки заболевания в пострадавших регионах были созданы 11 центров по борьбе с Эбола, обследованы около 160 миллионов человек, вакцинированы 300 тысяч человек. Работа медиков в ДРК осложняется частыми нападениями местных радикальных вооруженных группировок, которые считают, что "люди в белых халатах" пришли чтобы убивать местное население с помощью инъекций. С 2018 года было совершено 420 нападений на медицинские центры, пострадали 11 медиков.