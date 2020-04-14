"Воздушный снайпер": NI назвал преимущества Су-57 перед самолетами США

Российской новинке отводится роль своеобразного "авиаснайпера", Су-57 может уничтожать вражеские радары и сбивать различные самолеты противника с помощью мощных ракет "воздух-воздух" большой дальности, отмечает автор.

Он основывается на аргументах своего коллеги из издания Aviation Week Билла Свитмана, который подробно рассмотрел Су-57 на авиасалоне МАКС. Тогда разработчики также продемонстрировали ракеты, которые могут размещаться во внутренних отсеках, а также на внешних пилонах - под крыльями и в нижней части фюзеляжа. Особое внимание американский журналист обратил на противорадиолокационную ракету Х-58УШКЭ и новую ракету класса "воздух-воздух" РВВ-БД.

Дэвид Экс подчеркнул, что ни один из американских самолетов-невидимок не оснащается противорадиолокационным вооружением, хотя подобная ракета - AGM-88 - у США имеется.

- В целом американская авиация использует оружие с меньшей дальностью полета. Это специфическая философия воздушной войны. Основной боеприпас бомбардировщика B-2 - 2000-фунтовая бомба со спутниковым наведением. F-22 и F-35 для ударов по наземным целям используют 500-фунтовую управляемую бомбу, которая может пролететь около 100 километров при оптимальных условиях. Ракеты "воздух-воздух" AIM-120 эффективны на дистанции около 80 километров. Дальность действия вооружения указывает на отличия подходов к самолетам-невидимкам в России и США, - пишет обозреватель.

Американские самолеты-невидимки, за исключением F-22, довольно медлительные. Им нужно подкрасться ближе к противнику, чтобы использовать свое вооружение, поэтому им необходимы стелс-системы, затрудняющие их обнаружение. Плюс к этому они сильно зависимы от самолетов-заправщиков - только В-2 может пролететь тысячи километров, у F-22 и F-35 небольшая топливная нагрузка. Су-57 способен преодолевать оборону за счет большой высоты и скорости, а также поражать объекты глубоко в тылу противника ракетами дальнего действия. При этом он обходится без дозаправки.

- Предпочтительными целями российского истребителя могут быть наземные радары и другие комплексы предупреждения, самолеты разведки и контроля (AWACS), топливозаправщики - иными словами, все жизненно важные системы и средства поддержки, которые США применяют в любой воздушной кампании, - отмечает Акс.

Эффективность такого использования истребителя, указывает обозреватель, может подтвердить симуляция воздушного конфликта над Тайванем, проведенная в 2008 году исследовательским центром RAND (Research and Development). По легенде, шесть F-22 вступили в бой с 72 единицами Су-27. Американские истребители сбили 48 самолетов противника. Оставшиеся в строю китайские Су-27 сумели прорваться и уничтожили два самолета AWACS, четыре патрульных P-3, два разведывательных беспилотника Global Hawk и, самое главное, шесть топливозаправщиков. Оставшись без поддержки, все F-22 потерпели крушение из-за нехватки горючего.

Если такую эффективность показали старые Су-27, то Су-57 с современным вооружением мог нанести еще больщий ущерб при меньших потерях, уверен автор. По его мнению, ВКС России вряд ли получат большое количество этих машин в ближайшее время. Но даже при этом условии новый российский истребитель может нарушить баланс сил в воздухе.