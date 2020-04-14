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14.04.2020 05:36
Рубрика: Общество

Названы места повышенной опасности в период пандемии коронавируса

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости
Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Аптеки и магазины являются самыми опасными для посещения местами во время пандемии коронавируса. Именно там высок риск заражения. Такое мнение озвучил к.м.н., врач-оториноларинголог Владимир Зайцев.

Фото: Владимир Гердо/ТАСС
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Для визита в аптеку специалист порекомендовал выбирать время, когда там немного посетителей. Важно надевать маску, а до посещения и после - обработать руки антисептиком. Также стоит заранее ознакомиться с необходимыми лекарствами или подобрать аналоги, чтобы не создавать очередь, рассказал Зайцев в интервью "АиФ".

По мнению врача, в магазин лучше отправлять одного и того же члена семьи. Также не следует забывать о маске, а перед тем как взять тележку или корзинку, нужно обработать руки антисептиком. Покупать продукты рекомендуется сразу на несколько дней вперед.

Отмечается, что заразиться коронавирусом можно на автозаправке, а также при прогулке с питомцами, которые могут принести на лапах любые вирусы.

Напомним, вспышка вызываемого коронавирусом заболевания COVID-19 была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань (провинция Хубэй). Позднее коронавирус распространился за пределы материкового Китая, охватив большинство стран мира. В марте ВОЗ признала COVID-19 пандемией. В России зафиксировано 18 328 случаев заражения, 1470 человек вылечились.

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