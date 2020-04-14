За неделю из-за рубежа вывезли почти 3,5 тысячи россиян

За неделю с 6 по 13 апреля российские авиакомпании вывезли из зарубежных стран 3 427 граждан России, сообщили в Росавиации по итогам заседания рабочей группы.

"Всего с 6 по 12 апреля выполнено 17 рейсов, перевезено 3 172 соотечественника. 13 апреля рейсами "Аэрофлота" из Мадрида и Подгорицы домой вернулось 255 человека", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Вывозные рейсы продолжаются. Сегодня, 14 апреля авиакомпания "Сибирь" из Бангкока (Таиланд) в Новосибирск доставила 197 человек, в Иркутск - 156. Компания "Аэрофлот" из Антальи (Турция) доставила в Москву 146 человек. Этот рейс был перенесен с 11 апреля из-за введения в крупнейших турецких городах комендантского часа на выходные, уточнили в Росавиации.

Новые рейсы запланированы на 15 апреля. "Аэрофлот" доставит россиян в Санкт-Петербург и Москву из Нью-Йорка. До 20 апреля предварительно планируются вывозные рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Иркутск, Казань и Уфу, Владивосток и Екатеринбург из Дубая (ОАЭ), Стамбула (Турция), Бангкока (Таиланд), Денпасара (Индонезия), Гоа, Дели (Индия), Тель-Авива (Израиль) и Камрани (Вьетнам).

Кроме того, прорабатывается вопрос организации вывозного рейса с авиакомпанией Royal Flight из Непала.

Окончательное решение относительно выполнения вывозных рейсов из предварительного графика определяется по факту формирования загрузки воздушных судов на основании согласованных списков, поступающих от Минкомсвязи России, отметили в Росавиации.

Вывозные рейсы организованы после закрытия большинством государств международного авиасообщения и границ. Такие меры введены на распространения коронавирусной инфекции. Всемирная организация здравоохранения объявила 11 марта пандемию.