Застрявшие за границей не останутся без поддержки

Сейчас за границей остаются более 30 тысяч российских граждан - это те, кто обратился с просьбой оказать содействие в возвращении на Родину. Такие цифры приводят в созданной при Росавиации рабочей группе, координирующей возвращении сограждан. Все международное сообщении на фоне пандемии коронавируса Россия закрыла с 27 марта. С тех пор выполняются только вывозные рейсы.

В начале апреля премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что правительство выделит 500 миллионов рублей на компенсацию оплаты жилья россиянам, остающимся за границей. К 9 апреля около 4 тысяч россиян получили материальную помощь, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Деньги полагаются тем, кто планировал улететь в Россию, но из-за отмены авиасообщения не смог этого сделать. Помощь предоставляется ежедневно. Что касается вывозных рейсов, они формируются с учетом квот: Москва ежедневно принимает 500 человек, региональные аэропорты - 200 человек.

В возращении россиян домой готов поучаствовать и крупный бизнес. Об этом в интервью "Интерфаксу" заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин. "Готовность мы действительно высказали, у меня был прямой разговор с председателем правительства на эту тему. Мы договорились о том, что такого рода поддержку мы готовы будем оказать, но как только у нас будет полная информация, кому, в каком размере и так далее", - отметил он, добавив, что речь идет о финансовой поддержке.

Как отметили в РСПП, не все из находящихся за границей граждан испытывают финансовые трудности. "Мы надеемся, что и правительство, и министерство иностранных дел с сетью загранучреждений нам помогут это установить, чтобы мы могли вместе со Сбербанком и вместе с другими механизмами этой категории людей оказать поддержку", - сказал Александр Шохин.

Отдельные компании не дожидаются списков тех, кому нужна помощь, и уже приняли меры для поддержки оказавшихся за границей соотечественников. Оператор мобильной связи Теле2 обнулил роуминг для россиян, которые находятся заграницей и пока не имеют возможности вернуться. До конца апреля абоненты смогут бесплатно обмениваться в мессенджерах текстовыми сообщениями в международном роуминге даже при нулевом балансе. Такая опция доступна в 24 странах, включая европейские, азиатские направления, Австралию и США.

Бесплатно отправлять текстовые сообщения можно в WhatsApp, Viber и "ТамТам". Услуга доступна на любых тарифных планах. Ее можно активировать бесплатно в личном кабинете или с помощью команды, указанной в SMS. Ранее Tele2 предоставила абонентам, остающимся в Европе и странах СНГ, возможность пользоваться связью в роуминге при отрицательном балансе до 1000 рублей.

"Уже практически месяц мы живем в новой реальности. Пандемия коронавируса - это вызов, с которым столкнулся весь мир. Сейчас важно снизить напряженность и распространение вирусной инфекции, реально оценивая угрозу своему здоровью и здоровью своих близких. Для этого необходимо предоставить клиентам возможность быстрого доступа к достоверной информации, поддержать их уровень жизни в период самоизоляции и в короткие сроки адаптировать продуктовые решения к цифровой действительности. Так, одним из первых наших шагов стало решение обнулить трафик к сайту стопкоронавирус.рф и стоимость звонков на московские горячие линии по коронавирусу. Кроме того, мы не просто призывали абонентов самоизолироваться, но и поощрили их за выбор в пользу своего здоровья и здоровья окружающих. За каждый день дома Tele2 в течение недели автоматически начисляла клиентам 1 ГБ трафика. В Московском регионе мы предоставили клиентам возможность, которая особенно актуальна на фоне эскалации напряженности, связанной с пандемией, и запустили бесконтактную доставку SIM-карт при их заказе через интернет-магазин Tele2", - рассказал директор макрорегиона "Москва" Tele2 Игорь Жижикин.

Параллельно с наращиванием цифровых мощностей в регионе оператор сохранил режим работы салонов в связи. "Это особенно важно в сложившейся ситуации, когда москвичам и жителям Московской области необходимо оперативно решать проблемы, связанные, к примеру, с поломкой SIM-карты, чтобы поддерживать связь с родственниками и медицинскими учреждениями", - добавил Игорь Жижикин.