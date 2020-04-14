Застройщики смогут претендовать на поддержку государства

Перечень системообразующих компаний в сфере строительства будет составлен до конца нынешней недели. Об этом сказал глава Минстроя Владимир Якушев на совещании оперативного штаба по предотвращению негативного воздействия эпидемии на строительную отрасль и ЖКХ.

Включение в перечень не означает автоматического доступа к деньгам, подчеркнул Якушев. Но в случае выявления критических проблем и попадания в так называемую "красную зону", компании смогут обратиться в правительственную комиссию за поддержкой.

Замглавы ведомства Никита Стасишин рассказал о критериях включения организаций в перечень системообразующих: "Объем строительства жилых и нежилых зданий по группе компаний в соответствии с действующими разрешениями на строительство должен составлять не менее 400 тысяч кв. м, выручка по группе компаний от строительства инженерных сооружений за 2019 год - не менее 10 млрд рублей".

Правкомиссия 10 апреля утвердила новые критерии отбора системообразующих предприятий. Были выделены более 70 сфер деятельности и показатели, по которым будут отбираться крупнейшие и важнейшие для экономики предприятия.