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14.04.2020 18:21
Рубрика: В мире

Жительницу Рима оштрафовали за выгул черепахи на карантине

Текст: Нива Миракян (Рим)

60-летнюю римлянку оштрафовали за нарушение карантинного режима. Она вышла на улицу ради выгула своей черепахи. Об этом забавном инциденте сообщает итальянское новостное агентство Adnkronos.

Фото: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP
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Женщину, решившую пройтись со своей любимой черепахой, заприметили патрульные возле станции Ченточелле. Отмечается, что рептилия была без ошейника и поводка, а ее владелица просто беззаботно прогуливалась рядом. На вопрос блюстителей порядка о том, зачем она вышла из дома, римлянка ответила, что "ей необходимо было выгулять черепаху".

Ее доводы не убедили правоохранителей, по мнению которых выгул рептилии нельзя сравнивать с жизненно необходимой прогулкой с собакой. В итоге, на основании правительственного декрета, нацеленного на противодействие COVID-19, нарушительнице был выписан штраф, сумма которого не уточнятся.

В мире Европа Италия Распространение коронавируса COVID-19

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