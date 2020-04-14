Жительницу Рима оштрафовали за выгул черепахи на карантине

60-летнюю римлянку оштрафовали за нарушение карантинного режима. Она вышла на улицу ради выгула своей черепахи. Об этом забавном инциденте сообщает итальянское новостное агентство Adnkronos.

Женщину, решившую пройтись со своей любимой черепахой, заприметили патрульные возле станции Ченточелле. Отмечается, что рептилия была без ошейника и поводка, а ее владелица просто беззаботно прогуливалась рядом. На вопрос блюстителей порядка о том, зачем она вышла из дома, римлянка ответила, что "ей необходимо было выгулять черепаху".

Ее доводы не убедили правоохранителей, по мнению которых выгул рептилии нельзя сравнивать с жизненно необходимой прогулкой с собакой. В итоге, на основании правительственного декрета, нацеленного на противодействие COVID-19, нарушительнице был выписан штраф, сумма которого не уточнятся.