Банковские аналитики подвели экономические итоги 2019 года

Эксперты осторожно смотрят на то, как реагирует экономика на новые вызовы времени. 2020 год однозначно принесет немало перемен во многих отраслях: кто-то окажется в выигрыше, кому-то придется очень тяжело. И многое зависит от того, с каким багажом бизнес подошел к нынешней черте.

Аналитики банка "Центр-инвест" оценили, как шло развитие в прошлом году тех регионов, в которых работают подразделения этой финансовой организации. Результаты сопоставили с данными по всей стране и федеральным округам. При исследовании использовали информацию службы государственной статистики.

Зерно в цене

Офисы банка "Центр-инвест" открыты в Ростовской, Волгоградской и Нижегородской областях, а также в Краснодарском и Ставропольском краях. Кстати, офис в Нижнем Новгороде открылся в 2017 году для продвижения модели трансформационной экономики, успешно используемой банком на юге России. Ее суть в управлении постоянными изменениями в кризисных условиях на основе креативных и социально ответственных решений, которые стоит принимать в интересах нынешнего и будущих поколений. Штормы в экономике - это нормальный процесс, означающий как вызовы, так и новые возможности.

Инфографика "РГ" / Павел Берковский

Здесь: РФ - Российская Федерация, ЮФО - Южный федеральный округ, СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ, РО - Ростовская область, КК - Краснодарский край, ВО - Волгоградская область, СК - Ставропольский край, НН - Нижегородская область.

В 2019 году объемы промышленного производства в Краснодарском крае и Нижегородской области росли, опережая среднероссийские темпы при более существенном снижении цен производителей. Это подтверждает наметившуюся ранее тенденцию к выпуску более конкурентоспособной продукции. А в Ростовской области эти показатели впервые за последнее время начали отставать от средних по России, что связано с сокращением госзаказов в отдельных отраслях.

"Регионы присутствия банка "Центр-инвест" в целом успешно адаптируются к экономике трансформаций. Первые этапы дали свои результаты, но дальнейшие шаги, связанные с реализацией национальных проектов, требуют новых решений по оптимизации управления производством", - считает доктор экономических наук и председатель Совета директоров ПАО КБ "Центр-инвест" Василий Высоков.

Сельскохозяйственной продукции на юге страны становится все больше. При этом цены на продукты питания снижаются не так быстро, как в среднем по РФ, что объяснимо возросшим спросом населения на продовольственные товары. Стабильно высок интерес оптовых покупателей к зерну, подсолнечнику и картофелю. В растениеводстве активно внедряют новые технологии. Постепенно восстанавливается производство птицы после птичьего гриппа в предыдущем году.

Инфографика "РГ" / Павел Берковский

Асфальт побеждает рельсы

Общий объем строительных работ на юге сократился на 23,4 процента. Но этого и следовало ожидать. Ведь в предыдущие периоды возводилась инфраструктура чемпионата мира по футболу. Зато отличную динамику демонстрирует жилищное строительство. В ЮФО прирост составил 4,2 процента по сравнению с 2018 годом, а в СКФО - 7,9. Этому росту способствуют и государственные ипотечные программы для населения.

Обнадеживающе выглядит рост грузооборота. Несмотря на развитую сеть железных дорог, автотранспорт выигрывает конкуренцию. А своевременный ремонт старых и прокладка новых трасс этому только в помощь. Практически при неизменившихся тарифах грузооборот автомобильного транспорта в ЮФО показал прирост на 20 процентов по сравнению с 2018 годом, в СКФО - почти на семь.

Как отмечают эксперты "Центр-инвест", оборот розничной торговли и объем платных услуг на юге растут быстрее, чем в среднем по стране. Так, опережающие темпы при меньшем росте цен показала продажа и продовольственных, и промышленных товаров. Несмотря на достаточно скромные доходы, население позволяет себе непродовольственные товары и услуги, которые были недоступны ранее. Плюс свой вклад вносят и туристы.

Инфографика "РГ" / Павел Берковский

Скромный рост денежных доходов жителей и заработной платы сопровождался в 2019 году совсем уж незначительным увеличением реальных доходов. Разбогатеть южанам не давало и подорожание ряда платных услуг. Если в среднем по стране реальные доходы подросли на полтора процента, то Ставрополье вообще ушло в минус на 0,6 процента. А у нижегородцев есть повод для радости - для них этот показатель составил 2,3 процента.

Потребительские траты сильнее всего выросли у ростовчан и волгоградцев - в районе семи процентов. В Ставропольском крае - чуть более пяти. Среднемесячная зарплата в России поднялась за год на десять процентов. В Волгоградской области же лишь на семь, а Нижний Новгород снова может ликовать: у них почти 14 процентов прибавки.

Сокращение естественного прироста на юге (кроме Краснодарского края) все сильнее компенсируется миграционным приростом. Так, естественная убыль по РФ равняется 2,2 процента, по ЮФО - три, а в СКФО, напротив, прирост 6,2. Из регионов присутствия банка самое сильное сокращение населения в Нижегородской области (5,6 процента). Относительно благополучно в этом плане выглядит лишь Ставрополье (тоже убыль, но 1,3 процента).

Миграционный прирост в масштабах федерации составил 1,9 процента. Людской приток в ЮФО существенно выше - 3,8 процента. А вот на Северный Кавказ переехать желающих куда как меньше - лишь 0,2. Если смотреть по субъектам, то безусловным лидером является богатая Кубань (6,7 процента), а в явных аутсайдерах Волгоградская область: при естественной убыли в 4,7 здесь еще и отрицательное миграционное сальдо в почти два процента.

В долларах не брать

Слабые финансовые результаты предприятий юга России (ЮФО в не очень выдающемся 16-процентном плюсе, а СКФО сработал в минус на 27 процентов) повлияли на привлекательность инвестиций в основной капитал. Вложения в большей степени опираются на бюджетное финансирование и регламентируются материнскими компаниями. Исключением и примером для подражания можно назвать Краснодарский край, где денежный прирост к 2018 году составил около 90 процентов.

Юг отстает от среднероссийских результатов по кредитованию реального сектора экономики. Если по России за год прибавка кредитных вложений составила семь процентов, то в ЮФО - полтора. Волгоградская область вообще тянет общую статистику вниз с отрицательным балансом (минус пять процентов). Ростов здесь выделяется: у него почти столько же в плюс. А вот СКФО нарастил на пятую часть объем кредитования реального сектора, на Ставрополье так и вовсе на 26 процентов рост относительно предшествующего года.

Прирост рублевых кредитов в СКФО точно равен общероссийскому - 19 процентов, в Южном федеральном округе - 20. Активнее всех берут взаймы краснодарцы - 21 процент. Тогда как нижегородцы, например, куда сдержаннее - только 15.

"Население уже давно отказалось от валютных кредитов и избавляется от них ускоренными темпами. Южане стали брать меньше ссуд, но ипотека, в том числе с государственной поддержкой, пользуется повышенным спросом, - отмечает профессор Высоков. - Особо стоит отметить, что в регионах присутствия банка "Центр-инвест", особенно на Кубани, ускоренными темпами развивается финансовая поддержка индивидуальных предпринимателей. И банк играет в этом непосредственную роль. По итогам 2019 года "Центр-инвест" занимает четвертое место в России по этому показателю".

В целом по кредитованию малого и среднего бизнеса Волгоградская область догоняет всю страну (12 и 13 процентов соответственно). У остальных намного меньше. В Нижегородской области даже двухпроцентное сокращение.

Еще следует обратить внимание на то обстоятельство, что на юге РФ число хозяйствующих субъектов остается практически стабильным на фоне сокращения участников рынка в целом по стране. Регионы присутствия банка не задействованы в экспорте углеводородов, но активно используют потенциал сельского хозяйства, производства продуктов питания, текстильной промышленности, металлоизделий.

Продукция аграрного комплекса оказалась востребованной на фоне санкций и слабого роста доходов населения. В текущей ситуации АПК только усилит свои преимущества для интеграции в глобальные цепочки продовольствия. Незавершенная модернизация оставляет шанс для нового рывка.

Лицензия ЦБ РФ №2225 от 26.08.2016 г.

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