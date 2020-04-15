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15.04.2020 07:47
Рубрика: В мире

Британский ветеран собрал 4 миллиона фунтов стерлингов для борьбы с COVID-19

Текст: Максим Макарычев
Том Мур. Фото: REUTERS/MAYTRIX GROUP Том Мур. Фото: REUTERS/MAYTRIX GROUP
Том Мур. Фото: REUTERS/MAYTRIX GROUP

Британский ветеран Второй мировой войны - 99-летний Том Мур - собрал для нужд медицинских работников, которые находятся на переднем крае борьбы с пандемией коронавируса, четыре миллиона фунтов стерлингов. Это ему удалось сделать благодаря необычной акции.

Фото: REUTERS / Leonardo Munoz
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В своем Twitter Мур, который из-за проблем с ногами практически не выходит из дома, объявил, что к 30 апреля (в этот день ему исполнится 100 лет) он пройдет с помощью ходунков 100 кругов по своему садовому участку. Длина маршрута, который собирается осилить ветеран, составляет 2,3 километра, что с учетом его инвалидности, является настоящим испытанием.

Мур уже прошел 10 кругов и разместил видео в соцсетях. Сначала ветеран намеревался собрать всего 1000 фунтов стерлингов для местной организации здравоохранения в английском графстве Дорсет. Однако общая сумма пожертвований его потрясла. Во вторник она достигла четырех миллионов фунтов стерлингов и продолжает расти. Деньги направляют люди со всего мира, сообщает The Guardian.

После начала Второй мировой войны Том Мур был зачислен в 145-й полк Королевского танкового корпуса и стал инструктором по подготовке офицеров, дослужившись до звания капитана. В годы войны он был направлен в Индию и продолжал служить в Бирме (нынешняя Мьянма). По возвращении в Великобританию он стал инструктором в школе бронированных боевых машин в Бовингтоне в графстве Дорсет и вышел на пенсию после истечения контракта.

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