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15.04.2020 00:20
Рубрика: Спорт

Занести в протокол: "Химки"

Чемпиона страны-2019/20 все-таки придется объявить официально
Текст: Илья Трисвятский
Российская газета - Столичный выпуск № 81(8135)
Российская федерация баскетбола, возглавляемая Андреем Кириленко, несколько дней назад анонсировала заседание исполкома, на котором будут подведены итоги чемпионата в трех дивизионах.
В Единой лиге "Химки" и ЦСКА успели сыграть лишь один раз - 96:80 в пользу подмосковного клуба. Фото: Михаил Синицын В Единой лиге "Химки" и ЦСКА успели сыграть лишь один раз - 96:80 в пользу подмосковного клуба. Фото: Михаил Синицын
В Единой лиге "Химки" и ЦСКА успели сыграть лишь один раз - 96:80 в пользу подмосковного клуба. Фото: Михаил Синицын

Решать будут о дивизионах не высшего уровня. В женской Премьер-лиге чемпион определен. Им стал УГМК (Екатеринбург). Относительно мужского чемпионата возникла юридическая дыра. Из нее надо выбраться.

Фото: Михаил Синицын/РГ
Кого объявят чемпионом России по баскетболу

Когда 11 лет назад была создана Единая лига, то РФБ по договору делегировала ей права на определение чемпиона страны. Титул получает лучшая наша команда из числа всех участников, в том числе и зарубежных.

На скрижалях истории должна остаться запись: "чемпионом России 2019/20 стал коллектив "Икс". С этим пока непонятно. Но есть же таблица на момент завершения турнира и прецеденты в других лигах.

Последний матч в Единой лиге-2019/20 был сыгран 12 марта. "Локомотив-Кубань" на выезде победил эстонский "Калев" - 98:81. Далее гендиректор лиги Илона Корстин остановила турнир. На тот момент в положении команд-лидеров сложилась ситуация: "Химки" - 18 побед -1 поражение, ЦСКА - 15-4, "Локо" - 14-6, УНИКС - 12-6.

Стоит обратить внимание на прецедент, созданный Всероссийской федерацией волейбола. 28 марта ВФВ объявила об итогах чемпионата во всех дивизионах. Победители и призеры определены. "Запись в протоколе".

Наверное, в РФБ стоит перенять мудрый опыт ВФВ. Чтобы не было недоумений. А они уже появляются. В этом плане показателен комментарий главного тренера "Химок" Римаса Куртинайтиса, олимпийского чемпиона Сеула-1988 в составе сборной СССР. Гражданин Литвы, бывший министр спорта этой страны, - личность в баскетбольной системе координат более чем масштабная хотя бы просто по факту титулов и заслуг, и надо бы всем прислушаться.

В недавнем интервью одному из авторитетных литовских СМИ Куртинайтис сказал: "Все мы знаем, что, если ЦСКА не станет чемпионом в России, это будет равносильно катастрофе. Однажды мы уже устроили им катастрофу. И мы готовились повторить в этом году. Состав и стиль игры позволял нам сделать это. Нам было по силам дать бой ЦСКА. В Единой лиге в отличие от Евролиги команда не может иметь девять легионеров. У вас должны быть российские игроки. Благодаря этому наша ситуация в Единой лиге была лучше, чем у ЦСКА".

Фото: РИА Новости
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Из приведенных данных по верхней части турнирной таблицы следует, что "Химки" и ЦСКА сыграли одинаковое количество матчей - по 19 из 24 запланированных в регулярном чемпионате. Отставание "красно-синих" составляет три победы. Кроме того, подмосковная команда убедительно, с разницей "+16", обыграла конкурента в личной встрече в первом круге.

В сложившейся ситуации только условный оголтелый армейский фанат или безнадежный пессимист из числа подмосковных болельщиков могли предположить, что "Химки" упустят первое место в "регулярке". Лидерство, а с ним и итоговая победа подмосковного коллектива в чемпионате не вызывают сомнений. Безусловно, титул, в том числе и российский, а не только Единой лиги ВТБ, определяется в плей-офф. Конечно, очень обидно, что мы лишились зрелища в одном из самых интересных сезонов в новейшей российской баскетбольной истории. Но таковы реалии нынешних дней. Это форс-мажор. И если сезон прекращен, то правильно было бы назвать его триумфатора, исходя из текущей ситуации, проще говоря, из положения команд в таблице. Если не в лиге, где клубы сами приняли решение (а это их непреложное право, согласно уставу организации), то в России. Следуя законодательным и регламентирующим документам, исполкому федерации придется утвердить итоговое положение команд, предоставив его и в минспорт. И в скрижали истории российского баскетбола добавится новая запись: БК "Химки" - чемпион России сезона-2019/20.

Спорт Баскетбол Спортивные организации Баскетбольные клубы БК "Химки"

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