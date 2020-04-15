Что даст России ослабление курса доллара

Александр Купцикевич, ведущий аналитик FxPro, специально для "Российской газеты":

- Американская валюта отступает по широкому спектру рынка, и это является хорошей новостью. Против рубля доллар падал ниже 73 во время торгов во вторник. Евро/рубль при этом соскользнул под 80. Однако это отступление американской валюты не стоит считать связанным с высоким числом заболевших коронавирусом в США - более четверти всех случаев в мире. Не является это и отражением слабости крупнейшей мировой экономики. По большому счету она имеет больше шансов выправиться за счет возможности минфина США брать деньги взаймы под околонулевые процентные ставки. Этим не могут похвастаться развивающиеся страны.

Нынешняя волна ослабления доллара - это признак начала оздоровления мировой экономики. Почти наверняка еще слишком рано давать окончательный вердикт, но на рынках наблюдаются осторожные покупки упавших в цене, но сравнительно здоровых активов.

Существует принципиальная разница между отскоком рынка в середине марта и сейчас. Тогда это был отскок после того, как рынки камнем летели вниз. Позже, в конце марта-начале апреля, рынки балансировали в ожидании дальнейших сигналов. И позитива пока больше: миру в целом удалось стабилизировать темпы распространения, они снижаются несколько дней, как и число новых смертей; правительства и центробанки развитых стран объявили о беспрецедентных вливаниях в национальные экономики; в некоторых странах Европы уже начинают постепенно сниматься ограничения.

Тяга рынков к доллару оказалась удовлетворена - ответ ФРС США в виде экстремальных покупок активов на свой баланс удовлетворил предложение рынка и теперь вопрос состоит в другом. Куда пойдут эти "напечатанные" триллионы долларов и розданные миллионам людей чеки на внушительные суммы?

Опыт 2008 года подсказывает, что на первом этапе эти деньги приходят на финансовые рынки, затем они затем они влияют на биржевые цены на сырье. Ускорит ли это общий уровень инфляции - большой вопрос. После 2009 года этого не произошло, так как потребители пускали новый доход на сокращение долговой нагрузки и увеличивали накопления. Сейчас с большей вероятностью, новые деньги будут разгонять инфляцию, что будет и далее подтачивать стоимость доллара. Ведь его из мировых резервов будут "расходовать".

И это вполне можно считать хорошей новостью, ведь периоды умеренного ослабления доллара зачастую ассоциируются с ускорением роста мировой экономики, повышением спроса на нефть и металлы и укреплением рубля (если говорить конкретно о России).